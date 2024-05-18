Parada do Orgulho GLBT estr?ia na cidade

Diversidade, protesto e celebra??o marcaram a parada
Rep?rter: Deborah Moratori
Fotos: Ludmila Gusman
16/08/03
Nem a chuva, que surpreendeu Juiz de Fora no in?cio da manh? de s?bado (dia
16), foi capaz de atrapalhar o desejo do Movimento Gay de Minas de
promover uma Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT em Juiz de Fora. Assim que come?ou a festa, at? S?o Pedro colaborou!
Turistas, curiosos, drag queens e homossexuais se reuniram em prol da igualdade
de direitos e contra a discrimina??o.
"Sempre pensamos em reunir, numa mesma parada, os
diversos movimentos sociais com os quais nos interagimos durante todo o ano,
exaltando a diversidade e a justi?a da luta contra os preconceitos e a
discrimina??o", confessa o presidente do MGM, Oswaldo Braga. Em 2003 esse sonho tornou-se realidade. A Parada do Orgulho GLBT
encerra as atividades programadas para o VI JF Rainbow Fest. Seguindo o percurso de aproximadamente dois quil?metros que partiu da
Avenida Rio Branco, descendo a Avenida Independ?ncia, em
dire??o ? Pra?a Ant?nio Carlos onde acontece a festa de encerramento,
o p?blico que compareceu ? parada foi animado por trios el?tricos ao som de
DJs da cidade, do Rio, S?o Paulo e Belo Horizonte. Bandeiras e bal?es
coloridos, cartazes com palavras de ordem, go go boys e girls e o famoso
dirig?vel do site Mix
Brasil tamb?m estiveram presentes ao evento. Palavra de ordem De acordo com os organizadores, esta ? a primeira vez no Brasil que uma
Parada do Orgulho GLBT divide a cena com outros grupos, por isso o nome
Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT. A parada n?o foi restrita
apenas aos homossexuais. O Conselho Municipal das Pessoas com Defici?ncia e
o Departamento de Promo??o da Pessoa Portadora de Defici?ncia (DEPD), o
Pr?-Idoso, o N?cleo de Cultura Cigana de Juiz de Fora, o Movimento Negro e
de Hip Hop, representado pela Posse Zumbi dos Palmares (PZP), foram alguns
grupos que participaram da manifesta??o. S?mbolo de experi?ncia e sabedoria,
mas igualmente discriminada, os idosos que representaram a Terceira Idade
desfilaram na parada num trenzinho da alegria. Todos com o mesmo objetivo - a batalha contra o preconceito e a
discrimina??o. "? uma luta de toda uma classe pouco aceita na sociedade",
relata a coordenadora do grupo de l?sbicas e secret?ria do MGM, M?nica
Carvalho. Al?m do grupo As Fren?ticas, as drag queens Nayla
Brizard, J?ssica Teles, Marilu Barraginha e Katiele
com o show humor?stico Agora aqui s?o elas animam o p?blico na festa
de encerramento do Rainbow Fest. A partir deste ano, a parada inaugurar? um novo formato do encerramento do
JF Rainbow Fest, evento que j? faz parte do calend?rio tur?stico oficial da
cidade. Veja aqui.
As quest?es pol?ticas e sociais n?o ficaram de fora da festa. "A parada ? uma luta democr?tica, que mostra a uni?o de diferentes grupos sociais. S?o cidad?os das mais diversas classes que est?o unidos para mostrar que devemos ser respeitados, apesar de todos as diversidades. Afinal, plagiando Caetano Veloso, 'cada um sabe a dor e a del?cia de ser o que ?'", explica Braga.
Confira as fotos!
