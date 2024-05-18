Parada do Orgulho GLBT estr?ia na cidade

Em 2003 esse sonho tornou-se realidade. A Parada do Orgulho GLBT encerra as atividades programadas para o VI JF Rainbow Fest. Seguindo o percurso de aproximadamente dois quil?metros que partiu da Avenida Rio Branco, descendo a Avenida Independ?ncia, em dire??o ? Pra?a Ant?nio Carlos onde acontece a festa de encerramento, o p?blico que compareceu ? parada foi animado por trios el?tricos ao som de DJs da cidade, do Rio, S?o Paulo e Belo Horizonte. Bandeiras e bal?es coloridos, cartazes com palavras de ordem, go go boys e girls e o famoso dirig?vel do site Mix Brasil tamb?m estiveram presentes ao evento.

Palavra de ordem

As quest?es pol?ticas e sociais n?o ficaram de fora da festa. "A parada ? uma luta democr?tica, que mostra a uni?o de diferentes grupos sociais. S?o cidad?os das mais diversas classes que est?o unidos para mostrar que devemos ser respeitados, apesar de todos as diversidades. Afinal, plagiando Caetano Veloso, 'cada um sabe a dor e a del?cia de ser o que ?'", explica Braga.

De acordo com os organizadores, esta ? a primeira vez no Brasil que uma Parada do Orgulho GLBT divide a cena com outros grupos, por isso o nome Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT. A parada n?o foi restrita apenas aos homossexuais. O Conselho Municipal das Pessoas com Defici?ncia e o Departamento de Promo??o da Pessoa Portadora de Defici?ncia (DEPD), o Pr?-Idoso, o N?cleo de Cultura Cigana de Juiz de Fora, o Movimento Negro e de Hip Hop, representado pela Posse Zumbi dos Palmares (PZP), foram alguns grupos que participaram da manifesta??o. S?mbolo de experi?ncia e sabedoria, mas igualmente discriminada, os idosos que representaram a Terceira Idade desfilaram na parada num trenzinho da alegria.

Todos com o mesmo objetivo - a batalha contra o preconceito e a discrimina??o. "? uma luta de toda uma classe pouco aceita na sociedade", relata a coordenadora do grupo de l?sbicas e secret?ria do MGM, M?nica Carvalho.

Al?m do grupo As Fren?ticas, as drag queens Nayla Brizard, J?ssica Teles, Marilu Barraginha e Katiele com o show humor?stico Agora aqui s?o elas animam o p?blico na festa de encerramento do Rainbow Fest.

A partir deste ano, a parada inaugurar? um novo formato do encerramento do JF Rainbow Fest, evento que j? faz parte do calend?rio tur?stico oficial da cidade. Veja aqui.