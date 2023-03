A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta quarta-feira (1º) o lançamento da campanha “Março, Mais Mulher, Mais Democracia”. Coordenada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH). Segundo o Executivo, a iniciativa faz parte das comemorações para o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, com atividades temáticas que seguirão durante todo o mês.



O Executivo reforçou que as atividades terão caráter educativo, assistencial e cultural, incluindo questões de gênero, assédio, violência contra a mulher, empoderamento feminino, cultura, saúde, direito à cidadania, educação financeira e mercado de trabalho.



Confira a programação completa do “Março, Mais Mulher, Mais Democracia”:



6/3: Participação de servidoras da Cesama na palestra "Violência contra a mulher", que será realizada na Fiemg - Regional Zona da Mata.



7/3 - Roda de Conversa com as mulheres atendidas pelo Centro POP, às 9h. Tema: Mulher e as violências.



8/3 - Café com lideranças comunitárias com a presença da prefeita Margarida Salomão – Secretaria de Governo e Secretaria Especial de Direitos Humanos



8/3 - Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - Feira de saúde e cidadania das mulheres - Praça João Pessoa, em frente ao Teatro Central, das 13h às 18h.



8/3 - Lançamento do Programa Geração Capacita Moda: Capacitação Profissional em operação de máquinas de costura Industriais. Inscrições de 8 a 30/3 - Capacitação de 3/4 a 15/5. Sedic e SEDH/Casa da Mulher



8/3 – Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) - Café temático com alunas das turmas de ginástica



8/3 - Vídeo com mulheres de destaque e pioneiras na companhia - Cesama



8/3 – Secretaria de Educação (SE) - Calendário Mulheres



9/3 – 10h: Roda de Conversa com mulheres venezuelanas atendidas pelo Centro de Referência em Direitos Humanos (SEDH)



9/3 - Exposição dos trabalhos das oficineiras de Arterapia na Casa da Mulher, das 14h às 17h.



9/3 – 14h - Caminhando pela história - Edição Dia Internacional das Mulheres - CCBM/Mercado Municipal / Museu Ferroviário - Secretaria de Turismo (Setur) e Funalfa



9/3 – Cesama - Palestra: Violência contra a mulher. Rua Vitorino Braga, 126, Vitorino Braga; 8h às 11h30



10/3 – de 8h às 12h - Palestra: Psicologia e Saúde Mental, Café da Manhã e Curso de Automaquiagem – Secretaria de Obras (SO)



15 e 25 - Panfletagem nos pontos de ônibus sobre a Lei Municipal nº 13787 - "Meu corpo não é coletivo" (SMU)



12/3 – Aulas de yoga, zumba, hidroginástica, apresentação musical, oficinas e muito mais. Parque Municipal, R. do Contôrno, 8, Nova Califórnia, 9h às 16h. Todas as secretarias.



De 12 a 31 - Exposição de banner com mapeamento de mulheres que realizaram algo significativo no território/comunidade, com QRCode para sugestões da população sobre: "Se você conhece uma liderança feminina incrível e que merece ser conhecida por todos, então compartilha com a gente!"; exposição e coleta de sugestões com vistas a um mapeamento, que gerará um banner com novos nomes no próximo 8/3. Secretaria de Planejamento Urbano (Sepur)



14/3 – 16h: Auditório PJF - Palestra: A previdência para servidoras efetivas e comissionadas (JFPrev)



14/3 - Varal Solidário para mulheres assistidas pela Casa da Mulher e em situação de vulnerabilidade com a participação de integrantes do Projeto SAÚDE NA CASA com aferição de pressão, acolhimento e divulgação do Projeto, das 13h às 16h.



15/3 - Dança Circular com a Professora Suzana Assis, para as mulheres assistidas pela Casa da Mulher e mulheres do entorno, às 15h30.



17/3 - Roda de Conversa: Como acolher mulheres que estão no Ciclo da violência - Público: integrantes do Projeto Enactus (estudantes de medicina, engenharia de produção, e biologia da UFJF), às 15h, na Casa da Mulher.



20/3 – 14h: Espaço Cidade - Exposição Fotográfica “Meu corpo existe e resiste” Secretaria Especial de Direitos Humanos e Secretaria de Comunicação



22/3 – 15h: Igreja Santa Rita - Roda de conversa: Empoderamento da mulher na vida pública e seus direitos - ação e café (JFPrev)



23/3 - Sesuc (em parceria com SS e SEDH) - Evento sobre a temática da violência contra a mulher - Teatro Paschoal Carlos Magno, 8h



23/3 – Emcasa - Palestra: Segurança em Instalações Elétricas Residenciais com a professora Adriana Scheffer Quintela Ferreira, às 19h, no IF Sudeste.



25/3 - Emcasa - Oficinas de Capacitação Para Mulheres



26/3 – 9h: Feira da Av. Brasil - Exposição Fotográfica “Meu corpo existe e resiste” - Secretaria Especial de Direitos Humanos e Secretaria de Comunicação



26/3 – Seapa e Empav - Doação de mudas na feira da Av. Brasil.



29/3 - Curso Básico de Primeiros Socorros para mulheres. Facilitadoras: Larissa e Ana Laura - estudantes de Enfermagem da UFJF, que integram o Projeto Saúde na Casa, às 14h, na Casa da Mulher.



30/3 - Roda de Conversa com estudantes da Escola Estadual Ana Salles, sobre Violência Contra a Mulher e os serviços oferecidos pela Casa da Mulher.



Durante todo o mês – Sesuc - Atividades para as acauteladas do Projeto Integra, na Penitenciária José Edson Cavalieri.



31/3 – Troféu Mulher Cidadã / 19h – Teatro Paschoal Carlos Magno.



Origem do Dia da Mulher



Por muitos anos, associou-se o dia 8 de março à ocorrência de grandes incêndios em fábricas, no início do século, quando dezenas de operárias morreram. O mais conhecido desses incidentes foi o incêndio na fábrica da Triangle Shirtwaist, que vitimou 125 trabalhadoras, a maioria imigrantes judias. O sacrifício das trabalhadoras se incorporou ao imaginário coletivo na luta em prol dos direitos das mulheres, trazendo à tona as más condições enfrentadas por elas durante a Revolução Industrial.

O processo de instituição de um Dia Internacional da Mulher já vinha sendo elaborado pelas socialistas americanas e europeias. A data só foi oficializada em 1975, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o Ano Internacional da Mulher para lembrar suas conquistas políticas e sociais.

Prefeitura de Juiz de Fora - Programação do Dia Internacional da Mulher