A Aliança de Entregadores por Aplicativo emitiu um comunicado oficial nesta quarta-feira (18) informando que a paralisação que estava prevista para o dia 25 de janeiro foi suspensa, em função da inclusão dos trabalhadores na discussão sobre a regulamentação da atividade.

Os trabalhadores ressaltam que o Governo, inicialmente, havia sinalizado o diálogo com Centrais Sindicais e Sindicatos. A medida foi destacada como insuficiente por eles, o que justificaria a realização do movimento de apagão dos aplicativos que estava previsto. Para eles, é fundamental incluir parte da categoria que é marginalizada, predominantemente informal e não sindicalizada.

A nota informa ainda que, com a abertura do diálogo promovido pelo secretário Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, Gilberto Carvalho, por meio do convite para que a Aliança integre a comissão que desenhará a proposta de regulamentação, os trabalhadores terão a oportunidade de fazer propostas, exigências e receber as respostas pelas quais eles buscam há anos.

"Tal oportunidade também traz o desafio de envolver toda a categoria na formulação dessa proposta e o custo desse aprofundamento é incompatível com as mobilizações de rua- entendemos que devemos priorizar a oportunidade que nos foi dada, ainda que tenhamos pendências com relação às plataformas. Contudo, essas demandas ficarão em segundo plano até a próxima reunião com o governo, marcado para daqui há 30 dias", pontuou e justificou o comunicado.

A aliança reitera que se manterá dedicada à construção com a base de entregadores e mobilizada em torno da proposta de regulamentação. As lideranças locais também foram liberadas para manter o movimento, caso queiram.

Tags:

99 | 99 Pop | Aplicativos Paralisação Motoboys | Cabify | Delivery | Direito Humanos | Direitos | Geral | Marinho | Michel Temer | motoboy | paralisação | Taxi | Transporte | Uber