Um homem, de 26 anos, foi assassinado com três tiros na noite desse domingo (3) no Bairro Vila Esperança I, Zona Norte de Juiz de Fora. O pai da vítima, que não teve a idade informada, chegou a lutar contra o suspeito, de 19 anos, que conseguiu fugir.

Segundo informações da Polícia Militar, quatro homens teriam chegado no local do crime em um carro de cor escura. Um deles desembarcou e perguntou sobre a venda de drogas, momento em que sacou uma arma e efetuou vários disparos na direção da vítima, que conseguiu correr para a sua casa.

O pai da vítima entrou em luta corporal com o suspeito, que interrompeu a ação, entrou no carro e fugiu em alta velocidade.

O homem, que foi atingido na lombar, axila e panturrilha, foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda, de acordo com a PM, durante as diligências no local do crime na manhã desta segunda-feira (4), duas armas foram localizadas. Elas, possivelmente, seriam usadas em um revide e foram encontradas a cerca de 10 metros de onde aconteceu toda a ação.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.