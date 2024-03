Um idoso de 62 anos foi detido por suspeita de abusar sexualmente da filha de 9 anos, em Rosário de Minas, Distrito de Juiz de Fora, na terça-feira (12). Ela passou por exames e, segundo a Polícia Militar (PM), o parecer foi inconclusivo.

A PM foi acionada por meio do Disque Denúncia Unificado (DDU) e foi ao local, em companhia de uma conselheira tutelar.

Em conversa com a criança, a menina contou que sofria abusos sexuais durante as visitas que fazia à casa do pai.

A menina foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira e foi atendida no setor biológico e por um médico legista. Segundo a PM, o parecer deu inconclusivo.

O idoso foi encaminhado para a Delegacia para as demais providências.

A reportagem procurou a Prefeitura de Juiz de Fora para detalhes sobre a visita da conselheira tutelar e aguarda retorno.

