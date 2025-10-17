Juiz de Fora realiza Dia D da Multivacinação neste sábado (18) com atendimento no Centro de Vigilância em Saúde
Ação nacional busca ampliar a cobertura vacinal e atualizar cadernetas de crianças, adolescentes e adultos
Neste sábado (18), Juiz de Fora participa do Dia D da Multivacinação, ação nacional promovida pelo Ministério da Saúde (MS) para ampliar a cobertura vacinal e atualizar cadernetas de imunização. Na cidade, o Centro de Vigilância em Saúde será um dos pontos de atendimento, funcionando das 8h às 17h, com aplicação das vacinas realizada pelo Vacimóvel, unidade itinerante da Secretaria de Saúde.
A iniciativa ocorre em celebração ao Dia Nacional da Vacinação e integra os esforços de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Para receber as doses, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, documento de identificação e cartão do SUS. Caso o cidadão não tenha a caderneta, a equipe técnica fará a avaliação das vacinas no local.
Público-alvo e vacinas disponíveis
O foco principal da campanha é atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes de até 15 anos. No entanto, também haverá imunização de adultos que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal contra sarampo e febre amarela, além do resgate vacinal contra o HPV, voltado a adolescentes e jovens de 9 a 19 anos.
Durante o Dia D, estarão disponíveis todos os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, entre eles:
BCG
Dengue
Hepatite A e B
Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b)
Poliomielite
Rotavírus
Pneumocócica 10
Meningocócica C e ACWY
Influenza
Covid-19
Febre amarela
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
DTP
Varicela
HPV
A campanha busca garantir que todas as faixas etárias estejam com a vacinação em dia, fortalecendo a prevenção de doenças e a proteção coletiva.