Estudantes se mobilizam para consertar eletrodomésticos de famílias atingidas pelas chuvas em Juiz de Fora

Estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) criaram uma iniciativa para consertar equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos danificados pelas fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora. A mobilização já recebeu mais de 120 pedidos de famílias que tiveram aparelhos comprometidos pela água.

A ação é realizada por integrantes do Ramo Estudantil IEEE, em parceria com a empresa TPF Soluções. O grupo faz a coleta dos equipamentos, realiza avaliação técnica e tenta recuperar os aparelhos sem custo de mão de obra para as famílias atendidas.

A ideia surgiu nos dias mais críticos enfrentados pela cidade, quando estudantes perceberam que muitas famílias perderam itens essenciais para a rotina doméstica e de trabalho. Em muitos casos, os eletrodomésticos danificados representam prejuízos difíceis de recuperar.

Segundo Pedro Temponi, estudante de Engenharia Elétrica, integrante do grupo e CEO da TPF Soluções, a proposta foi usar o conhecimento técnico para ajudar a comunidade. “Como futuros profissionais, entendemos que poderíamos contribuir com aquilo que sabemos fazer: recuperar equipamentos danificados, ajudando a reduzir o prejuízo material e emocional dessas famílias”, afirmou.

A logística da iniciativa é organizada pelos próprios voluntários, que fazem tanto a retirada quanto a devolução dos aparelhos diretamente nas casas das famílias. Devido ao grande número de solicitações, o formulário on-line usado para pedidos foi temporariamente suspenso para avaliação da capacidade de atendimento.

Nos casos em que o reparo exige peças específicas que não estão disponíveis, o grupo disponibilizou uma chave Pix para arrecadar recursos que ajudem nos custos de manutenção. Quando o dano é irreversível, os moradores recebem orientações sobre o descarte correto do lixo eletrônico, evitando impactos ambientais.

Peças que ainda estão em boas condições também podem ser reaproveitadas para consertar outros equipamentos da comunidade.

“Estamos dia e noite empenhados em consertar equipamentos e ajudar a reconstruir a esperança das famílias de Juiz de Fora atingidas pelas chuvas”, destacou Temponi.

Os estudantes também pedem apoio da comunidade com doações de ferramentas, peças para manutenção de equipamentos elétricos e mecânicos ou apoio financeiro. Interessados em colaborar podem entrar em contato com o projeto por meio do perfil nas redes sociais.