Aulas voltam em parte da rede municipal de Juiz de Fora na segunda (9); escolas ainda servem de abrigo

Parte das escolas da rede municipal de Juiz de Fora retoma as aulas na próxima segunda-feira (9). Das 107 unidades de ensino do município, entre escolas, o Centro Supletivo Custódio Furtado (CESU), cursos populares para concursos e centros de atendimento educacional especializado, 83 voltam a funcionar normalmente. Com isso, cerca de 22,4 mil estudantes retornam às atividades presenciais.

As creches conveniadas com o município também retomam o atendimento na mesma data. Das 50 instituições, 45 voltam a receber crianças, o que representa cerca de 5,8 mil bebês e crianças pequenas atendidos.

Apesar da retomada parcial, parte das unidades ainda não poderá abrir. Doze escolas continuam sendo usadas como abrigo para famílias afetadas pelas chuvas recentes e precisam passar por limpeza, reorganização e pequenos reparos antes da volta das aulas. A previsão é que essas escolas retomem as atividades ao longo da próxima semana, depois que as famílias forem encaminhadas para outros locais.

Outras 12 escolas e quatro creches seguem com as atividades suspensas. Em alguns casos, a interrupção ocorre por dificuldades de acesso aos bairros atingidos ou por risco estrutural nas áreas onde as unidades estão localizadas.

A Escola Municipal Lions Centro, no bairro Graminha, por exemplo, aguarda a normalização do acesso ao bairro para definir a volta das aulas. Já a Escola Municipal Antônio Faustino da Silva, no bairro Três Moinhos, permanece fechada por estar situada em uma área considerada de risco.

Escolas que funcionam como abrigo

Escola Municipal Amélia Mascarenhas

Escola Municipal Amélia Pires

Escola Municipal Antônio Carlos Fagundes

Escola Municipal Áurea Bicalho

Escola Municipal Belmira Duarte Dias

Escola Municipal Fernão Dias Paes

Escola Municipal Gabriel Gonçalves da Silva

Escola Municipal Henrique José de Souza

Escola Municipal Prefeito Dilermando Cruz Filho

Escola Municipal Professor Paulo Rogério dos Santos

Escola Municipal Professora Marlene Barros

Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves

Outras escolas sem aulas

Escola Municipal Antônio Faustino da Silva

Escola Municipal Bom Pastor

Escola Municipal Clotilde Peixoto Hargreaves

Escola Municipal Georg Rodenbach

Escola Municipal Lions Centro

Escola Municipal Murilo Mendes

Escola Municipal Professor Carlos Alberto Marques

Escola Municipal Professora Áurea Nardelli

Escola Municipal Rocha Pombo

Escola Municipal Santa Cândida

Escola Municipal Santa Catarina Labouré

Escola Municipal Vereador Marcos Freesz

Creches sem atendimento

Creche Comunitária Prefeito Olavo Costa

Creche Comunitária Dona Maria Braga

Creche Comunitária Clélia Gervásio Scafuto

Creche Comunitária Eneida de Carvalho Carapinha

Creche Obras Sociais do Bom Pastor

A Secretaria de Educação informou que segue acompanhando a situação das unidades e que a retomada completa das aulas dependerá das condições de segurança em cada escola.