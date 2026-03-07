Aulas voltam em parte da rede municipal de Juiz de Fora na segunda (9); escolas ainda servem de abrigo
Maioria das unidades retoma atividades, mas algumas seguem fechadas por causa de danos das chuvas ou por estarem recebendo famílias desalojadas.
Parte das escolas da rede municipal de Juiz de Fora retoma as aulas na próxima segunda-feira (9). Das 107 unidades de ensino do município, entre escolas, o Centro Supletivo Custódio Furtado (CESU), cursos populares para concursos e centros de atendimento educacional especializado, 83 voltam a funcionar normalmente. Com isso, cerca de 22,4 mil estudantes retornam às atividades presenciais.
As creches conveniadas com o município também retomam o atendimento na mesma data. Das 50 instituições, 45 voltam a receber crianças, o que representa cerca de 5,8 mil bebês e crianças pequenas atendidos.
Apesar da retomada parcial, parte das unidades ainda não poderá abrir. Doze escolas continuam sendo usadas como abrigo para famílias afetadas pelas chuvas recentes e precisam passar por limpeza, reorganização e pequenos reparos antes da volta das aulas. A previsão é que essas escolas retomem as atividades ao longo da próxima semana, depois que as famílias forem encaminhadas para outros locais.
Outras 12 escolas e quatro creches seguem com as atividades suspensas. Em alguns casos, a interrupção ocorre por dificuldades de acesso aos bairros atingidos ou por risco estrutural nas áreas onde as unidades estão localizadas.
A Escola Municipal Lions Centro, no bairro Graminha, por exemplo, aguarda a normalização do acesso ao bairro para definir a volta das aulas. Já a Escola Municipal Antônio Faustino da Silva, no bairro Três Moinhos, permanece fechada por estar situada em uma área considerada de risco.
Escolas que funcionam como abrigo
- Escola Municipal Amélia Mascarenhas
- Escola Municipal Amélia Pires
- Escola Municipal Antônio Carlos Fagundes
- Escola Municipal Áurea Bicalho
- Escola Municipal Belmira Duarte Dias
- Escola Municipal Fernão Dias Paes
- Escola Municipal Gabriel Gonçalves da Silva
- Escola Municipal Henrique José de Souza
- Escola Municipal Prefeito Dilermando Cruz Filho
- Escola Municipal Professor Paulo Rogério dos Santos
- Escola Municipal Professora Marlene Barros
- Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves
Outras escolas sem aulas
- Escola Municipal Antônio Faustino da Silva
- Escola Municipal Bom Pastor
- Escola Municipal Clotilde Peixoto Hargreaves
- Escola Municipal Georg Rodenbach
- Escola Municipal Lions Centro
- Escola Municipal Murilo Mendes
- Escola Municipal Professor Carlos Alberto Marques
- Escola Municipal Professora Áurea Nardelli
- Escola Municipal Rocha Pombo
- Escola Municipal Santa Cândida
- Escola Municipal Santa Catarina Labouré
- Escola Municipal Vereador Marcos Freesz
Creches sem atendimento
- Creche Comunitária Prefeito Olavo Costa
- Creche Comunitária Dona Maria Braga
- Creche Comunitária Clélia Gervásio Scafuto
- Creche Comunitária Eneida de Carvalho Carapinha
- Creche Obras Sociais do Bom Pastor
A Secretaria de Educação informou que segue acompanhando a situação das unidades e que a retomada completa das aulas dependerá das condições de segurança em cada escola.