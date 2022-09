RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Aconteceu de novo. Duas semanas depois de levar um estabaco durante seu show no Rock in Rio, Post Malone caiu de novo no palco. Desta vez, no entanto, foi bem mais sério. Neste sábado (17), o rapper tropeçou em um buraco descoberto durante apresentação em Saint Louis, no Missouri, nos Estados Unidos. De uma queda foi-se ao chão -e lá ficou, por 15 angustiantes minutos.

O momento foi filmado e as imagens mostram o cantor se contorcendo de dor até a chegada da equipe de paramédicos. "As pernas deles não paravam, de tremer, foi assustador", relatou uma fã no Twitter. Após sair de cena, ele pediu para o público aguardar enquanto tentava se recuperar.

Isso demorou cerca de 15 minutos, tempo que levou para o rapper voltar ao palco e terminar seu show, visivelmente desconfortável. Ele levava a mão às costelas, o que gerou comentários nas redes de que teria quebrado três delas. O empresário de Malone logo tranquilizou os fãs, explicando que ele "machucou" as costelas, mas não teria sido nada sério.

Na tarde deste domingo, o rapper publicou um vídeo em suas redes sociais e explicou o que houve. No dialeto dos rappers (só a palavrinha "ass" e suas variantes foram pronunciadas cinco vezes em menos de um minuto e meio), ele contou que caiu numa área que se abre no meio do palco para os instrumentos.

"Acabei de voltar do hospital. Está tudo bem, eles me deram analgésicos. Vamos continuar arrebentando na turnê", disse Malone, que ainda agradeceu a paciência dos seus fãs em Saint Louis, e prometeu fazer um show de duas horas "para compensar", quando voltar à cidade.