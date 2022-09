SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora raras, as gestações após os 50 anos acontecem também no meio artístico. A mais recente delas foi revelada esta semana por Claudia Raia, 55, que espera seu terceiro filho. Raia deu a entender que a gestação foi natural, mas ela já havia falado em entrevistas que entrou na menopausa em 2019, aos 52 anos. Muitas mulheres nessa idade recorrem à adoção.

Assim como a atriz, há outras celebridades nessa mesma faixa que tiveram filhos mais tarde. A atriz Solange Couto, 66, engravidou de Benjamin quando tinha 55, no ano de 2011. Na época, ficou surpresa com o resultado do exame.

Na ocasião, Solange negou que tenha sofrido algum tipo de discriminação por ser mãe nessa idade. "Se houve algum tipo de preconceito não foi direto, ninguém nunca falou nada olhando no meu rosto. Mas se falou, também não me importo, até porque ninguém paga minhas contas", disse.

Outra brasileira que revelou a chegada de um bebê após os 50 foi a apresentadora de televisão Márcia Goldschmidt, 60. Ela teve gêmeas após a realização de uma fertilização in vitro. No cenário internacional, destaque para a atriz americana Brigitte Nielsen, 59, que ficou grávida aos 54 anos.