SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo anunciou na noite desta quinta (27) que voltará com Linha Direta em 2023. A emissora também revelou em um evento para o mercado publicitário, em São Paulo, quem vai ser o apresentador da nova versão do programa, que foi ao ar entre os anos de 1990 e 2007: Pedro Bial.

Inspirado em sucessos americanos como Yesterday, Today and Tomorrow e The Unsolved Mysteries, o jornalístico ganhou o público por apresentar casos policiais que repercutiam na época. A reedição da produção irá seguir a linha com a cobertura jornalística, além de manter o processo de investigação e a reconstituição dos crimes, feita com base em depoimentos.

Pedro Bial será o quarto apresentador do Linha Direita. Antes dele, Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles comandaram o programa ao longo de sua exibição. A estreia do aconteceu em 1990 e ficou no ar até julho daquele ano com Costa na apresentação. Em 1999, a produção voltou à grade de programação da emissora com novo apresentador, Marcelo Rezende (1951-2017). Meirelles assumiu o Linha Direta em 2002 e permaneceu até o fim da atração, em 2007.