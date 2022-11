SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anahí, 39, alegrou a noite do último domingo (20) para os fãs da novela "Rebelde" (2004) e da banda RBD. Em seu Instagram, ela compartilhou registros de um encontro com Dulce Maria, Christian Chavez e Maite Perroni, amigos do elenco da produção.

Ela compartilhou duas fotos ao lado dos colegas, e uma delas já conta com mais de 1 milhão de curtidas. "Se isso não é amor, o que é? Infinito", escreveu ela na legenda. Mesmo não estando presente no encontro, ator Alfonso Herrera, que também fez parte da novela, deixou um comentário dizendo que adoraria ter ido.

Anahí respondeu dizendo: "Estamos com saudades. Que pena que não pôde vir". Na tarde desta segunda-feira (21), seu nome ainda chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. "Simplesmente Anahí fazendo um jantar na casa dela com o RBD", escreveu um internauta.

"Meu RBD está vivo", celebrou outro. A telenovela mexicana foi produzida pela Televisa e teve três temporadas. Ela foi exibida originalmente entre os anos de 2004 e 2006, sendo baseada na novela Rebelde Way.