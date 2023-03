SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta não poupa críticas à Warner e detalha ao público relatos dos bastidores da conturbada relação que a artista mantém com a empresa. Na noite de quarta-feira (8), ela criticou a gravadora por usarem sua foto no Dia da Mulher com a música "Envolver" -"música que disseram que nunca lançariam se não fosse um feat", escreveu.

A cantora fez um longo desabafo nas redes sociais e repostou a publicação em sua homenagem. "A comunicação na Warner é tão boa que eles usaram uma foto minha em um post de feliz Dia das Mulheres, sendo que eu fui a público pedir respeito às mulheres e dizer que é isso que este dia significa. No fundo, usaram a minha música, que disseram que nunca lançariam se não fosse um feat, porque eu não era forte o suficiente", começou.

Ela ainda afirma que solicitou à empresa o valor da multa em caso de quebra de contrato, mas que foi informada de que "isso não aconteceria", e disse que quer ter uma conversa com os responsáveis antes de acionar os advogados.

"Me respeitem e me deem o mínimo de importância, ao menos uma conversa honesta, respeitosa e justa que eu pedi para ter, ao invés de mandar seus advogados conversarem com os meus sobre dinheiro", falou. E postou a imagem de uma troca de mensagens em que solicita uma reunião.

Anitta ainda disse que a empresa não faz o devido trabalho, que seria divulgar e promover suas músicas, e que, por isso, vai contratar uma pessoa para que cobre a Warner diariamente. Com a repercussão, a artista conversou com internautas no Twitter e revelou que a organização não queria que ela se apresentasse no palco do American Music Awards, em novembro do ano passado.

"Eles nem queriam que aquela apresentação acontecesse. A Shein [marca chinesa de roupas] que pagou os custos para a gente porque pedimos ajuda", respondeu a um usuário.