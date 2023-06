SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A recuperação de Madonna deve durar meses, disseram os amigos da cantora ao jornal britânico Daily Mail. Embora esteja em casa, a artista ainda precisa de cuidados especiais, porque seu estado de saúde ainda é frágil.

Uma fonte próxima ao jornal disse que ninguém sabia a causa do problema de saúde de Madonna. Quando os médicos descobriram a infecção, amigos e familiares ficaram seguros de que o tratamento funcionaria. Só que, com o passar do tempo, ninguém sabia o que iria ocorrer com a cantora. Todos passaram, então, a se preparar para a morte de Madonna.

No sábado, dia 24, a artista foi internada em estado grave numa Unidade de Terapia Intensiva e precisou adiar a turnê mundial de celebração dos 40 anos da carreira. Sobre a internação, o empresário de Madonna se limitou a dizer que ela teve uma infecção bacteriana.