SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roberto Justus, 68, mandou uma mensagem carinhosa de apoio para a filha, Fabiana Justus, 37, após ela revelar foi diagnosticada com leucemia.

De acordo com o apresentador e empresário, a herdeira, que é fruto do antigo relacionamento de Justus com Sacha Chryzman, recomendou que ele não a visite no hospital

"Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo!", disse ele.

DIAGNÓSTICO

Em um vídeo publicado no Instagram, Fabiana explicou que está internada realizando a primeira fase do seu tratamento. Ela disse que ainda está assimilando tudo.

Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. "O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais."

Ela já começou a quimioterapia. "Eu já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura. Eu peguei [o diagnóstico] muito no começo. Isso tudo me deu muita confiança. Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade."

Superando a cada dia: "Preciso lutar e vencer e eu tenho certeza que eu vou. Esse choro é de confiança, não vou deixar isso me abalar. O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar. Os meus médicos, inclusive, deixaram meus filhos me visitarem de vez em quando, tomando todos os cuidados, porque eu vou ter que ficar mais isolada".

A filha do empresário ficará um mês no hospital. "Nesse primeiro ciclo de tratamento, eu fico um mês aqui no hospital e depois eu vou poder ir para casa recarregar as energias e vai ser muito importante para mim."