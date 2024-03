SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oruam, cantor de trap e filho do traficante Marcinho VP, considerado chefe do Comando Vermelho, se apresentou no Lollapalooza, neste domingo, usando uma camiseta com o rosto do pai.

Marcinho VP está preso desde 2006 por tráfico de drogas. "Apenas um grito de um filho com saudades do pai", escreveu Oruam no Instagram, após a apresentação. O trapper nasceu no morro do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, comunidade onde seu pai era chefe do tráfico.

Oruam tinha cinco anos quando Marcinho VP foi preso. O cantor começou a fazer sucesso em 2021, e homenagens ao pai são frequentes em shows e nas redes sociais.

O artista chegou a tatuar o rosto do pai do lado esquerdo do peito, feito que compartilhou com os seguidores em dezembro.

Após as reações pela homenagem no show, Oruam publicou um texto no X, ex-Twitter, onde explica seu posicionamento. "Meu pai foi preso com 20 anos, há quase 30 anos. Há mais de 15 anos vive trancado em uma cela de seis metros quadrados, com duas horas de banho de sol por dia", escreveu.

"Não tenho uma foto sequer com meu pai", disse. "A cadeia deveria servir para ressocializar e não para torturar. Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros com sobra. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida."