SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A onda de calor que atravessa o Brasil com temperaturas acima de 35 graus fez disparar as buscas no Google por aparelhos de ar-condicionado. Com o interesse, vêm dúvidas como a potência adequada ou o modelo mais confiável.

Como o investimento em um equipamento para climatizar o ambiente costuma custar mais de R$ 1.000, escolher o aparelho certo pode poupar prejuízo e frustração. Os primeiros critérios a se considerar é a área do cômodo e o nível de exposição ao sol, segundo a Abrava (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento).

Para um quarto pequeno, de nove metros quadrados, por exemplo, um aparelho de 7.000 a 7.500 BTUs (unidade térmica de referência nos aparelhos) basta.

Também é preciso considerar o número de indivíduos que ocupam o ambiente. A Abrava recomenda usar como base a medida de 600 BTUs por metro quadrado. Quando o ambiente tem mais de duas pessoas, devem ser somados 600 BTUs para cada pessoa adicional. Se o ambiente tem exposição ao sol, mais 800.

Após a conta, o consumidor deve escolher o aparelho de potência imediatamente superior, de acordo com o diretor da Abrava, Toríbio Rolon. A entidade indica a consulta de um profissional para escolhas mais precisas.

Esses valores usam como referência a norma do Ministério do Trabalho, para conforto térmico, que consideram um cômodo com temperatura entre 20 e 23 graus celsius.

Usar lâmpadas frias também ajuda a manter um ambiente fresco e a exigir menos do ar condicionado.

Comprar um aparelho com a potência correta também economiza energia, já que essa medida está diretamente ligada ao consumo. Outra dica é olhar o nível de consumo do aparelho na etiqueta. Mais do que a marca, importa consultar as informações de divulgação obrigatória pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Equipamentos mais recentes também têm a opção de motor inverter ou dual inverter, que gastam até 70% menos energia. Manter o aparelho em "modo sleep" durante a noite também diminui o gasto, por descontar o gasto extra com fontes luminosas.

Nessa faixa de potência, é possível encontrar aparelhos entre R$ 1.300 e R$ 2.500 na Amazon. Isso para os modelos chamados de split, fixos a paredes, que precisam de um investimento extra com instalação.

Para evitar desgaste precoce, é necessário também manter manutenção e limpeza em dia. O dono do aparelho deve limpar ou trocar o filtro a cada três meses (período máximo) e procurar profissionais especializados anualmente.

A norma brasileira de instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado estabelece requisitos. É necessário, por exemplo, ter instalação elétrica adequada para a potência do aparelho para evitar panes.

Outra preocupação é ter suportes nas dimensões adequadas. Cantoneiras pequenas podem não suportar o peso do equipamento e ceder.

As adaptações incluem sistemas de filtro e renovação de ar eficientes, para permitir a melhor distribuição e circulação do ar e evitar a presença de material particulado.

Uma opção mais barata, segundo a Abrava, é fazer a instalação do equipamento na janela, mas há uma restrição de tamanho. Isso é possível, em geral, com aparelhos de até 7.500 BTUs. A entidade afirma que é necessário procurar um engenheiro ou arquiteto para fazer um projeto de climatização adequado.

Uma opção para economizar com instalação é o ar-condicionado portátil. Esses equipamentos, porém, não têm a mesma capacidade de climatização do que um ar-condicionado split.

A Abrava diz que os aparelhos portáteis requerem de instalação de um tubo de descarga de ar para o ambiente externo, o que garante desempenho adequado.

O preço de saída de um ar-condicionado portátil na Amazon parte de cerca de R$ 400. Consumidores comparam o equipamento a um ventilador melhorado com capacidade de umidificar o ar.

VEJA POTÊNCIA ADEQUADA PARA CADA CÔMODO

Além de área, horário em que o sol bate no local faz diferença

**Tamanho do ambiente** - **Sol de manhã** - **Sol à tarde ou dia todo**

Até 10 m² - Até 7500 BTUs - Até 7500 BTUs

12 m² - 7500 BTUs - 7500 BTUs

15 m² - 10000 BTUs - 10000 BTUs

20 m² - 12000 BTUs - 12000 BTUs

25 m² - 12000 BTUs - 15000 BTUs

30 m² - 15000 BTUs - 18000 BTUs

40 m² - 18000 BTUs - 21000 BTUs

50 m² - 21000 BTUs - 30000 BTUs

60 m² - 21000 BTUs - 30000 BTUs

70 m² - 30000 BTUs - 30000 BTUs

_Fontes: NR17 do Ministério do Trabalho_