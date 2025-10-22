Foresea: Contrato da sonda ODN II, em campo no Amapá, vai até mar/26, com extensão até junho

A Foresea informou nesta terça-feira, 21, que acaba de fechar com a Petrobras a extensão dos contratos dos navios sonda ODN II e Norbe IX. O contrato da sonda ODN II, que opera no bloco FZA-M-59, na bacia Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, foi prorrogado até março de 2026, com opção de extensão até junho do mesmo ano.

Antes de obter licença de operação para perfurar o poço pioneiro de Morpho, a 175 km da costa do Amapá, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, manifestou preocupação com o prazo do vencimento do contrato da ODN II.

Já o contrato da Norbe IX, que está em operação na bacia de Santos, foi estendido até o final de novembro deste ano. A extensão dos contratos adiciona aproximadamente US$ 110 milhões ao backlog da Foresea, atualmente em US$ 1,6 bilhão.

"Com a frota totalmente contratada e operacional, a Foresea reafirma seu compromisso com a excelência em padrões rigorosos operacionais e de segurança, ao mesmo tempo em que mantém foco na maximização de valor para todos os stakeholders", disse em nota o CEO da empresa, Rogério Ibrahim.