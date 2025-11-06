Petz: lucro líquido soma R$ 33,377 milhões no 3tri25, alta de 124,1% ante 3tri24

A Petz encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 33,377 milhões, alta de 124,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O indicador ajustado foi de R$ 31,284 milhões, o que representa uma alta de 40,3% ante o apurado um ano antes.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 83,940 milhões no trimestre, avanço de 12,6% na comparação anual. Já a receita líquida cresceu 7% no período ante um ano antes, para R$ 908,540 milhões.

A companhia encerrou o terceiro trimestre com dívida líquida de R$ 81 milhões, um aumento de 65,6% frente ao mesmo período do ano anterior.

O resultado financeiro do período ficou negativo em R$ 4,427 milhões, revertendo o resultado positivo de R$ 530 mil registrado no mesmo intervalo de 2024.

Operação

O canal digital da Petz registrou R$ 468,9 milhões em receita no trimestre, um crescimento anual de 6,7%. A participação dessa divisão atingiu 43,1% da receita bruta, queda de 0,1 ponto porcentual.

Já as vendas no canal físico atingiram R$ 583,220 milhões, alta de 8,1% na comparação anual. "Esse desempenho reflete, sobretudo, as iniciativas de precificação mais assertiva na ponta, com foco em cash margin, além do sucesso da gamificação entre lojas, cujo novo campeonato de vendas mantém alto engajamento e impulsiona a performance", disse a companhia em release de resultados.