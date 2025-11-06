BC repete que ambiente externo exige cautela de países emergentes em meio à tensão geopolítica

O Comitê de Política Monetária (Copom) voltou a repetir que o ambiente externo exige cautela de países emergentes, em meio à tensão geopolítica.

"O ambiente externo ainda se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais", disse no comunicado para embasar a manutenção da Selic em 15,00% ao ano.

Em relação ao cenário doméstico, o colegiado afirmou que o conjunto dos indicadores de atividade segue apresentando trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, conforme o esperado, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo.

Assim como no comunicado anterior, da reunião de setembro, o Copom afirmou que a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta de inflação. Desta vez, porém, disse que tanto a inflação cheia quanto as medidas subjacentes apresentaram algum arrefecimento.