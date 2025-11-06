Rede D'Or: Lucro líquido do 3tri25 soma R$ 1,455 bilhão, alta de 19,8% ante 3tr24

A Rede D'Or reportou lucro líquido ajustado de R$ 1,455 bilhão, alta de 19,8% em comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Com ajustes, o lucro da empresa totalizou R$ 1,508 bilhão, alta anual de 19,0%.

O resultado é explicado pelo crescimento da receita líquida, avanço da operação hospitalar e melhora no desempenho da SulAmérica, parcialmente compensados por maiores despesas financeiras em razão do aumento do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

No período, a receita líquida consolidada foi de R$ 14,583 bilhões, crescimento de 10,4% na mesma base comparativa. A receita líquida da SulAmérica foi de R$ 8,457 bilhões, aumento de 10,8% ante um ano. Já o segmento de hospitais, oncologia e outros teve receita de R$ 6,126 bilhões, alta de 9,9%.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda) foi de R$ 2,887 bilhões, avanço de 9,9% em base anual de comparação.

Ao final de setembro, a dívida líquida da Rede D'Or alcançou R$ 16,975 bilhões, recuo de 0,9% em relação ao verificado em setembro de 2024. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 1,54 vez, ou 0,38 vez menor do que o observado no mesmo intervalo do ano anterior.

A Rede D'Or encerrou o terceiro trimestre com 784 mil pacientes-dia, alta de 10,1%, e 157 mil cirurgias realizadas, crescimento anual de 21,3%.