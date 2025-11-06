Axia registra lucro líquido ajustado de R$ 2,18 bi no 3tri25, queda anual de 68%

A Axia Energia (antiga Eletrobras) terminou o terceiro trimestre do ano com lucro líquido ajustado de R$ 2,176 bilhões. O montante representa queda de 68% ante o reportado em igual etapa de 2024. Na comparação com o segundo trimestre, porém, houve avanço de 48,1%.

Já o resultado sem ajustes foi um prejuízo líquido de R$ 5,448 bilhões, revertendo o lucro verificado de julho a setembro do ano passado de R$ 7,195 bilhões. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, no qual também foi reportado prejuízo, a linha aumentou em 311,1%.

A empresa apresentou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 1,495 bilhão negativos, revertendo a rubrica positiva observada em etapa equivalente de 2024 (R$ 12,159 bilhões). O segundo trimestre deste ano também havia sido positivo (R$ 1,259 bilhão) nesta linha.

O Ebitda ajustado, por sua vez, ficou em R$ 5,89 bilhões, baixa anual de 50,8%. Ante o trimestre imediatamente anterior, houve avanço de 4,4%.

A Receita Operacional Líquida (ROL), por sua vez, ficou em R$ 10,003 bilhões no terceiro trimestre, diminuição anual de 9,4%. Ante o segundo trimestre, houve recuo de 1,9%.

A dívida líquida ajustada da Axia encerrou setembro em R$ 72,005 bilhões, montante 4,7% maior que o reportado em igual etapa do ano passado. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida ajustada e Ebitda ajustado, ficou em 2,1 vezes. Em junho, estava em 1,5 vez. Em igual trimestre de 2024 estava em 1,6 vez.