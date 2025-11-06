BC: manutenção da Selic no nível atual por período bastante prolongado assegura convergência

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou, nesta quarta-feira, 05, que considera a taxa Selic atual, de 15%, como suficiente para garantir a convergência da inflação à meta, desde que os juros sejam mantidos nesse nível por um período "bastante prolongado."

"O comitê avalia que a estratégia de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta", diz o comunicado publicado há pouco pelo Copom, que manteve a taxa básica em 15%.

A afirmação marca uma mudança na comparação com comunicações anteriores. Até a última reunião, de setembro, o comitê vinha dizendo que estava avaliando se a manutenção da Selic em 15% seria suficiente para garantir a convergência. Agora, o Copom afirma, pela primeira vez, que esse nível vai levar a inflação à meta.

O colegiado ponderou que continua "vigilante", e que os próximos passos da política monetária poderão ser ajustados. "O comitê não hesitará em retomar o ciclo de ajuste, caso julgue apropriado", diz o comunicado do Copom.