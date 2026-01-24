MDA/Teixeira: Haverá convênio com Caixa de R$ 1 bi para fazer 10 mil moradias nos assentamentos

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, anunciou nesta sexta-feira, 23, a destinação de terras para assentamentos em diversos Estados, incluindo Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Bahia, Maranhão e Sergipe. Segundo ele, há ainda entregas que devem ser feitas em abril.

Entre as fazendas compradas estão a de Lajeado, Campo de Boi, Cedro e Pombo Roxo. Para ele, um dos destaques será a área no Paraná.

"Quero anunciar o acordo da maior área de reforma agrária do Brasil, com a compra das Glebas, Pinhal, Ralo e Rio das Cobras, da Araupel, no Paraná, com 1.900 trabalhadores rurais. Será uma área de reforma agrária de sete mil famílias", declarou o ministro em Salvador (BA), durante o 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Crédito

Teixeira também falou sobre o convênio de R$ 1 bilhão firmado com a Caixa para financiar moradia nos assentamentos.

"São dez mil moradias, crédito e instalação no valor de R$ 717 milhões, o que dará mais 60 mil famílias. Eu quero dizer que só nesse ano é R$ 1,7 bilhão de crédito para a reforma agrária no Brasil", declarou.

Na última terça-feira (20), o ministro afirmou, em entrevista ao programa Bom dia, ministro da EBC, que o governo fará neste ano a maior entrega de áreas destinadas à reforma agrária da gestão Lula. Segundo ele, o orçamento já está viabilizado. Teixeira afirmou que haverá um grande pacote de desapropriações de terras para a reforma agrária e que a meta de 26 mil famílias assentadas será alcançada em março.

O ritmo da reforma agrária é questionado pelos movimentos sociais, que reclamam de ainda elevado número de famílias acampadas. Em contrapartida, o agronegócio questiona as desapropriações de terra e critérios para criação de novos assentamentos.