BNDES aprovou R$ 5,2 bi em financiamentos para o setor automotivo no País em 2025

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 5,2 bilhões em financiamentos para o setor automotivo no País no ano de 2025, segundo dados antecipados com exclusividade para o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Nos últimos três anos, de janeiro de 2023 a dezembro de 2025, o total de crédito aprovado pelo banco de fomento para o segmento somou R$ 11,9 bilhões.

O montante representa um aumento de 144% em relação ao crédito aprovado nos quatro anos anteriores, entre 2019 e 2022, quando totalizaram R$ 4,9 bilhões.

Segundo o BNDES, toda a cadeia produtiva foi contemplada pelo volume de crédito aprovado nos últimos três anos, desde montadoras ao segmento de autopeças, "incluindo apoio para inovação e para impulsionar as exportações".

Do total aprovado de 2023 a 2025, mais de R$ 8,3 bilhões em crédito foram destinados a montadoras e cerca de R$ 3,5 bilhões para o ramo de autopeças.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, lembra que o fomento ao setor automotivo mira o incentivo à mobilidade sustentável.

"Ao apoiar a descarbonização e estimular a produção de veículos híbridos, fortalecemos nossa base industrial, geramos empregos qualificados e reduzimos emissões, transformando capacidade produtiva em liderança ambiental. Investir nessa agenda é garantir competitividade hoje e soberania tecnológica amanhã", justificou Mercadante, em nota.

De acordo com o banco, o avanço no fomento ao setor automotivo no Brasil é consequência do plano Nova Indústria Brasil e do Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), voltados ao apoio à descarbonização de veículos, ao desenvolvimento tecnológico para veículos híbridos, aumento da competitividade da indústria brasileira no cenário global e expansão de investimentos em eficiência energética na fabricação de veículos.