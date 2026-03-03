PIB de serviços sobe 0,8% no 4º trimestre ante os 3 meses anteriores, revela IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) de serviços subiu 0,8% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça-feira, 3, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.

Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o PIB de serviços mostrou alta de 2,0%. No ano de 2025, o PIB de serviços cresceu 1,8% ante 2024.

Indústria

O Produto Interno Bruto da indústria caiu 0,7% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o PIB da indústria mostrou alta de 0,6%. No ano de 2025, o PIB da indústria cresceu 1,4% ante 2024.

Agropecuária

O PIB da agropecuária subiu 0,5% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre do mesmo ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o PIB da agropecuária mostrou alta 12,1%. No ano de 2025, cresceu 11,7% ante 2024.