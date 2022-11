BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro de 2022 ainda não terminou, mas algumas equipes já estão em busca de um treinador para a temporada 2023. Pelo menos quatro dos 20 participantes na próxima edição vão trocar de técnico nesta virada de ano. Mas o número pode ficar ainda maior, pois nove treinadores têm contrato até o fim do ano e nem todos vão renovar os respectivos vínculos. A reportagem levantou a situação de cada treinador a poucos dias do fim do Brasileiro.

Athletico-PR, Bahia, Santos e Vasco são os clubes que vão trocar de técnico para a próxima temporada. A mudança no time paranaense será por opção de Luiz Felipe Scolari. O treinador já confirmou que vai se aposentar da função e assumirá um cargo diretivo no clube paranaense em 2023. Promovidos à Série A em 2022, Bahia e Vasco retornam à elite com novos treinadores. Jorginho deixou o time cruz-maltino nesta quinta-feira e Eduardo Barroca já se despediu do clube tricolor.

Desde a demissão de Lisca, em setembro, o Santos deixou o time sob o comando de Orlando Ribeiro. O treinador interino sabe que não ficará no cargo para 2023. Um alvo da direção santista para o ano que vem é Maurício Barbieri, que tem contrato com o Red Bull Bragantino até o fim da temporada, mas ainda não renovou.

Aliás, o Red Bull Bragantino está na lista dos nove clubes que ainda não definiram pela renovação ou troca do treinador. Mas como a tendência é que Barbieri deixe o clube após três temporadas, a equipe de Bragança Paulista já avalia a possibilidade de buscar um substituto. Os portugueses Pepe e Ricardo Soares estão na lista.

Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético-MG, Fortaleza, Goiás, Cuiabá e Grêmio estão na lista dos clubes que ainda não renovaram com os técnicos. Mas existem algumas diferenças entre eles.

Campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, Dorival Júnior tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2022, mas o contrato deve ser prolongado nos próximos dias. O mesmo deve acontecer com Fernando Diniz, no Fluminense, e Renato Gaúcho, no Grêmio. Os dois clubes têm eleições neste fim de ano e ambos aguardam o resultado para renovarem os contratos.

Já o Corinthians vive uma situação diferente. O clube deseja a permanência de Vitor Pereira por mais tempo, mas o treinador português só vai ter uma decisão após o término do Brasileiro. O mesmo vale para o Fortaleza, que deseja contar com o Juan Pablo Vojvoda pela terceira temporada consecutiva, mas o contrato do treinador argentino termina no final do ano e Vojvoda é um dos nomes mais cobiçados no mercado brasileiro.

Cuca e Atlético-MG ainda não definiram pela renovação. A campanha ruim do time mineiro no Brasileiro pesa contra o treinador, que dificilmente ficará na Cidade do Galo para 2023.

Também estão com situações indefinidas o Goiás, com Jair Ventura, e o Cuiabá, com Antônio Oliveira. No caso da equipe do Mato Grosso, ainda falta confirmar a permanência na Série A. Porém a situação é muito confortável, já que são três pontos de vantagem sobre o Atlético-GO e nove gols a mais no saldo. Já o Dragão está sob o comando de um treinador interino e buscará um novo profissional em 2023.

Tranquilos estão Abel Ferreira, do Palmeiras, Mano Menezes, do Inter, Vagner Mancini, do América, Rogério Ceni, do São Paulo, Luiz Castro, do Botafogo, Guto Ferreira, do Coritiba, e Paulo Pezzolano, do Cruzeiro. Todos têm vínculos mais longos com os respectivos clubes e já estão garantidos para o começo de 2023.