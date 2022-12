SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF publicou nas redes sociais uma foto dos funcionários da seleção brasileira preparando o vestiário para o jogo desta segunda-feira (5), contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, destacando as camisas de Neymar e Danilo.

Os dois estão recuperados de lesão e vão para o jogo. Ambos estavam com problemas no tornozelo direito mas se recuperaram a tempo de reforçar a equipe no mata-mata.

A escalação ainda não foi divulgada, mas a tendência é que Danilo comece o jogo como titular, na lateral esquerda, com o zagueiro Eder Militão improvisado na lateral direita.