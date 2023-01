Recém-campeão em Durban (África do Sul) no último domingo (15) , o mesa-tenista carioca Hugo Calderano começou bem no segundo torneio do circuito mundial, o WTT Contender de Doha (Catar). Nesta quarta-feira (18) o número seis do mundo bateu o porto-riquenho Angel Naranjo (191º no ranking) por 3 sets a 0 (parciais de 11/4, 11/4 e 11/6) e avançou às oitavas de final.

Resumão dos resultados do Brasil ???????? no primeiro dia de fase principal do WTT de Doha ????????



Calderano segue na disputa pelo título e volta a ação nesta quinta-feira (19) ???? pic.twitter.com/8sXhsDNZIQ — CBTM (@CBTM_TM) January 18, 2023

Calderano volta a competir às 9h45 (horário de Brasília) desta quinta (19). O adversário nas oitavas será o austríaco Robert Gardos (44º).

O brasileiro de 25 anos concorre ao prêmio Atleta da Torcida do Prêmio Brasil Olímpico. A votação online ocorre até 2 de fevereiro.

Outros resultados

A paulista Bruna Takahashi, número 27 do mundo, se despediu da disputa de simples em Doha após ser superada na estreia pela chinesa Liu Weishan por 3 sets a 0.

Depois nas duplas mistas, ao lado do compatriota Vitor Ishiy, a paulista perdeu nas duplas mistas para os austríacos Sofia Polcanova e Robert Gardos por 3 sets a 1. Antes, Vitor Ishiy, que se classificara para a competição individual no qualificatório, acabou derrotado na primeira rodada pelo chinês Yuan Licen, por 3 sets a 2.

