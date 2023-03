O Tupi não irá disputar o Campeonato Mineiro Sub 20 em 2023. O clube, que em janeiro anunciou o retorno oficial das categorias de base, Sub 20, 15 e 17, não participa com nenhuma das equipes da competição da Federação Mineira neste ano.

No dia 17 de janeiro, o site oficial do clube informou que as categorias de base estavam de volta visando excelência no trabalho. No texto do anúncio o clube explica que o principal objetivo "é criar uma identidade na formação de novos atletas e trabalhar de maneira totalmente integrada com o futebol profissional do clube, visando a excelência no trabalho". Na oportunidade o Tupi também anunciou sua comissão técnica. Wesley Assis, auxiliar técnico do profissional, assumiu como técnico da equipe Sub 20. Os trabalhos do Sub 15 e 17 se iniciariam posteriormente, mas sem data definida.

MUDANÇAS E REESTRUTURAÇÃO

Wesley Assis já não é mais o técnico do Sub-20. O clube não informou o motivo de sua saída, mas o profissional continua com a equipe principal e em quase dois meses após o anúncio sobre as categorias de base o clube disse que o planejamento será reestruturado.

O Tupi ainda explicou que a decisão de não disputar o Campeonato Mineiro foi por ordem financeira e estrutural, pois o tempo seria muito curto para uma estruturação total. Desta forma, o clube decidiu se reorganizar. Um campo paralelo para os treinamentos das categorias de base já foi fechado e uma nova comissão técnica será anunciada em breve juntamente com o restante dos planos da temporada.

Com um novo local de treinamento das categorias de base, o Sales Oliveira fica inteiramente à disposição da equipe profissional que disputa o Campeonato Mineiro Módulo II, visando o retorno para a elite do futebol mineiro.

Sobre a situação dos atletas, se eles ainda estão no clube e treinando, a assessoria informou que em breve o clube irá se posicionar.

A equipe sub-20 chegou a fazer um jogo treino contra o time do Trintões, de Belmiro Braga, no dia 04 de fevereiro no campo do Sales Oliveira. Na oportunidade, o clube informou que o evento serviria para a avaliação dos atletas que vinham trabalhando há três semanas. O jogo terminou em 2 a 2, com gols de Wellerson Brito e Hiago de Oliveira.