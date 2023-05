RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma árbitra foi agredida durante uma partida de futebol society, em Imperatriz (a 639 km de São Luís), no Maranhão, no domingo (30). Segundo relatos, o goleiro Vicente Rodrigues xingou a juíza Ana Érica Nascimento, deu um tapa no braço dela e a empurrou por não aceitar uma determinação da arbitragem.

O jogador, que já foi campeão maranhense com o JV Lideral em 2009, foi ouvido na delegacia e liberado. De acordo com a Polícia Civil, Vicente Rodrigues vai responder em liberdade pelo crime de lesão corporal simples. A corporação não soube informar se o suspeito possui advogado.

O caso está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial de Imperatriz, onde prestaram depoimento a árbitra, o goleiro e testemunhas. Nesta terça (2), Ana Érica passou por exame de corpo de delito.

A agressão ocorreu no final do jogo entre as equipes PCM Frios e Feirão dos Móveis. "Ele veio reclamar da advertência, me xingando, e eu peguei o cartão vermelho. Foi nesse momento que deu um tapa na minha mão e, em seguida, me empurrou com as duas mãos no meu peito", disse a árbitra, em entrevista à Rede Mirante, filiada da TV Globo no Maranhão.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram a confusão em campo. Com o tumulto, a partida, válida pela Copa do Trabalhador, foi encerrada. A competição é considerada a maior, em nível amador, das regiões Norte e Nordeste no futebol 7, também conhecido como futebol society ou fut7. A modalidade é jogada entre dois times de sete jogadores cada um.

Ana Érica é árbitra de futebol há 13 anos e faz parte do quadro de arbitragem da Federação de Futebol 7 do Maranhão e da CBF7 (Confederação Brasileira de Futebol 7).

Com o episódio, ela disse que pensa em desistir da arbitragem. "A gente está ali vulnerável a essas coisas, principalmente quem é mulher. Mesmo assim, eu não esperava que isso pudesse acontecer. A vontade agora é de desistir porque a gente é trabalhadora, mãe de família, e fica a vergonha por ter passado por isso", afirmou.

A Nova Liga, organizadora do torneio, lamentou o ocorrido e disse que está colaborando com as investigações. Já a PCM Frios, da qual Vicente faz parte da equipe, repudiou a conduta do goleiro e informou que "está tomando medidas internas cabíveis".