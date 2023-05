BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A defesa de Daniel Alves apresentou um novo recurso nesta terça-feira (16). O advogado Cristóbal Martell tenta, pela terceira vez, pedir a liberdade provisória de Daniel Alves.

O documento reforça novos vínculos do brasileiro com a cidade de Barcelona: os filhos.

A ex-mulher de Daniel Alves, Dinorah Santana, se mudou para a cidade com os dois filhos do brasileiro. As crianças já estão matriculadas em uma escola em Barcelona.

Uma das razões utilizadas pela juíza do caso para negar os dois recursos anteriores foi a possibilidade de fuga.

As duas negativas se pautaram, também, na falta de vínculos entre Daniel Alves e a cidade.

A Justiça Espanhola, agora, deve avaliar o novo recurso apresentado pela defesa e divulgar uma decisão: se Daniel Alves continuará preso no aguardo do julgamento ou se poderá responder em liberdade.

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro investigado por estupro. A data do julgamento ainda não está prevista.