RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Craque do Real Madrid, Vinícius Júnior compareceu ao "Clássico dos Milhões", entre Vasco e Flamengo, no Maracanã na noite de hoje (5). O UOL registrou a chegada dele ao estádio.

Cria do Flamengo, Vinícius Júnior chegou com 13 minutos do primeiro tempo e somente "ouviu" o gol de Pulgar, que abriu o placar.

Antes, ele havia demonstrado confiança em uma vitória rubro-negra: "Vai ser 2 a 0", disse.'

Vinícius Júnior estava na companhia de familiares, amigos e de seu assessor de imprensa.

O jogador chegou no estacionamento do Maracanã em uma van e cercado por um aparato de seguranças.

Vinícius Júnior está de férias no Brasil e recentemente montou sua nova mansão no Rio de Janeiro.