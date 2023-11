SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor invadiu o gramado e tentou agredir Mohamed Salah durante uma partida das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026.

Aos 44 minutos do segundo tempo, cerca de cinco pessoas contornaram a segurança do estádio e entraram no campo durante a partida entre Serra Leoa e Egito.

O primeiro a chegar ao centro do gramado foi contido pelos policiais, enquanto os outros quatro correram entre os jogadores das duas seleções. Um deles tentou agredir Salah, mas o atacante do Liverpool conseguiu desviar do ataque.

Após toda a confusão, a partida pôde ser retomada nos minutos finais e a seleção egípcia conquistou os três pontos. O Egito venceu a Serra Leoa por 2 a 0, com dois gols de Trezeguet.