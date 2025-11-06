Zerado na Champions, Mourinho segue otimista: Matemática mostra que dá
(UOL/FOLHAPRESS) - O Benfica, de José Mourinho, ainda não pontuou na Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira (5), diante da própria torcida, a equipe portuguesa conheceu a quarta derrota na competição -1 a 0. No entanto, o técnico ainda acredita na classificação.
O QUE ACONTECEU
Mourinho disse que a matemática não o deixa perder as esperanças. Nas contas do treinador, o Benfica precisa vencer três partidas para se classificar.
Na temporada 2024/25, a pontuação necessária para se classificar foi mais alta. O Club Brugge (Bélgica) garantiu vaga nos playoffs, na 24ª posição, com 11 pontos em oito jogos.
Na atual fase de liga, o Napoli ocupa a última posição que garante vaga nos playoffs. O time italiano soma quatro pontos até o momento.
Nas últimas quatro rodadas finais, o Benfica enfrenta Ajax, Napoli, Juventus, Real Madrid. Nos primeiros jogos, o time acumula derrotas para Qarabag (Azerbaijão) (3 a 2), Chelsea (Inglaterra) (1 a 0), Newcastle (Inglaterra) (3 a 0) e Bayer Leverkusen (Inglaterra) (1 a 0).
Eu sou mais otimista do que isso. Ninguém vai me convencer de que estamos fora. A matemática é muito objetiva: há 12 pontos para jogar e a conquista de nove é necessária. A matemática diz que é possível, mas não só.
"Este jogo me convence de que podemos ganhar os jogos de que precisamos: [...] criamos muitas oportunidades. Em condições normais faríamos um gol e ganharíamos, nem havia grande história. A equipe está crescendo e jogando cada vez melhor", disse Mourinho.