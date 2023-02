Um total de 20 projetos pré-selecionados para o chamamento público “Carnaval da Liberdade - Cemig 70 Anos” deverá entregar a documentação estipulada no edital e a listagem final será publicada no site da Companhia na próxima segunda-feira (6). Os proponentes que deixarem de enviar os documentos serão desclassificados. Entre as aprovadas, está “Carnaval no Trio Longe do Fio”, que inclui as cidades de Itabira, João Monlevade, Ouro Preto e Viçosa. A iniciativa contemplada com valor mais alto é “Circuito Carnavalesco Cidades Históricas - Diamantina Tradição e Memória”, que deverá receber R$745.480,18. O resultado preliminar pode ser conferido no site da Companhia.



A Cemig ampliou em R$1 milhão o valor do repasse, em função do volume de inscrições e diversidade dos projetos artísticos e culturais. O montante a ser repassado aos blocos caricatos, escolas de samba, grupos carnavalescos e as festas tradicionais chega a R$ 4 milhões. Puderam participar da seleção proponentes empreendedores, pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, que tivessem projetos devidamente inscritos na Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LEIC), autorizados para captação e recebimento dos aportes no exercício do ano de 2023, e que fossem relacionados à temática do carnaval.



Desse modo, a Cemig afirma que visa contribuir para o impulsionamento da economia, da cultura e para a contribuição do desenvolvimento social do Estado. Na avaliação da Companhia, o alcance do edital é positivo. Foram disponibilizados cerca de R$ 1,5 milhão para projetos que serão realizados em Belo Horizonte e R$ 2,5 milhões para iniciativas que serão desenvolvidas em municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e interior de Minas Gerais. Os recursos vão garantir a alegria dos foliões do estado e dos visitantes, além de movimentar a economia criativa das cidades do interior e do entorno, gerando mais empregos e renda no estado.

A Cemig ainda destaca que, atualmente, patrocina dezenas de equipamentos históricos em todo o estado, por meio das leis de dedução fiscal estadual e federal de incentivo à cultura. A ideia é refletir e reforçar o posicionamento da empresa ao garantir um maior alcance e assertividade nos incentivos, além de apoio às demandas estratégicas, promovendo a democratização do acesso às práticas culturais, fomentando a economia criativa mineira e possibilitando o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais.

O edital de chamamento público “Carnaval da Liberdade - Cemig 70 Anos” foi lançado no dia 12 de janeiro e recebeu gratuitamente inscrições até o último dia 21. A iniciativa faz parte da série de ações que estão sendo realizadas dentro do calendário comemorativo dos 70 anos da Cemig.



Tags:

Carnaval | cinema | Cultura | edital | Empreendedores culturais | Empreendedorismo | Geral | Governo do Rio | Inscrição | Linhas do metrô | Marketing | Metrô | MicSul | Negócio | Niterói | projeto | Rio de Janeiro