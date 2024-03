SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-prefeita Marta Suplicy (PT) aparece numericamente à frente no ranking de melhor prefeito de São Paulo dos últimos 40 anos, segundo pesquisa Datafolha.

No total, 16% dos entrevistados mencionam a petista, que vai concorrer na eleição municipal de outubro como vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) após uma articulação encabeçada pelo presidente Lula (PT) para atrai-la de volta.

Principal adversário de Boulos na corrida para a prefeitura, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), é citado por 3% como melhor prefeito dos últimos 40 anos --sua gestão é aprovada por 29% e rejeitada por 24%. O Datafolha mostrou ainda que Boulos e Nunes estão empatados em três cenários distintos.

Considerando a margem de erro de três pontos para mais ou para menos, quatro nomes empatam tecnicamente na liderança do melhor prefeito, além de Marta.

Paulo Maluf (PP) tem 13% de menções, enquanto Mário Covas (foi prefeito pelo MDB e depois se filiou ao PSDB), Luiza Erundina (foi prefeita pelo PT e hoje está no PSOL) e Fernando Haddad (PT) marcam 11% cada.

Em seguida, aparecem Bruno Covas (PSDB), com 10%; João Doria (PSDB), com 6%; Jânio Quadros (PTB), com 5%; José Serra (PSDB), com 4%; Nunes, com 3%; Gilberto Kassab (no DEM e depois PSD), com 2%; e Celso Pitta (antigo PTN), com 1%.

Para 3%, nenhum foi o melhor prefeito da cidade, e 3% não opinaram.

O Datafolha ouviu 1.090 eleitores na capital paulista na quinta (7) e na sexta (8). A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.

A escolha do melhor prefeito dos últimos 40 anos varia significativamente conforme a idade dos entrevistados. Entre quem tem mais de 60 anos, por exemplo, Erundina (18%), Mário Covas (17%), Maluf (16%) e Marta (15%) lideram.

No grupo dos mais jovens, entre 16 e 24 anos, os mais citados são Haddad (25%), Bruno Covas (17%) e Doria (13%).

Em abril de 2013, quando o Datafolha perguntou quem foi o melhor prefeito dos últimos 30 anos, Marta liderou com 25%. Em segundo lugar, ficou Mário Covas (16%), seguido de Serra (15%), Maluf (12%) e Erundina (10%).

Na campanha deste ano, diversos ex-prefeitos já entraram em cena para emprestar sua experiência e popularidade para os atuais postulantes.

No lado da esquerda, Boulos tem o apoio de três dos cinco ex-prefeitos que lideram o ranking e vai tomar para si o legado petista de Marta, Haddad e Erundina --o que inclui os CEUs, o Bilhete Único e os corredores de ônibus.

Nunes, por sua vez, tem o apoio de Kassab e Doria enquanto comanda uma administração herdada diretamente de Covas, de quem era vice-prefeito até a morte do tucano em maio de 2021. O emedebista faz questão de ressaltar a ligação com Covas e mantém a inscrição "gestão Bruno Covas" nas placas da prefeitura.

Até janeiro deste ano, era Nunes quem podia contar com Marta em seu palanque --ela era sua secretária de Relações Internacionais. Em 2015, a ex-prefeita rompeu com o PT, ingressou no MDB e, mais adiante, na eleição municipal de 2020, apoiou Covas contra Boulos.

A aliança de Nunes com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, foi a deixa para que Marta aceitasse o convite de Lula e voltasse ao PT para ser vice de Boulos em uma eleição marcada pela polarização nacional entre bolsonaristas e petistas.