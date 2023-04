Quatro homens, 28, 30, 46 e 58 anos, foram presos, cinco balsas destruídas, duas amálgamas de ouro e uma pequena quantidade de mercúrio apreendidos, em uma operação contra o garimpo ilegal no leito do Rio Paraopeba, nas cidades de Belo Vale e Moeda nesta terça (18). Dois suspeitos são de Minas Gerais, um do Maranhão e um do Pará. A operação foi desencadeada entre a Polícia Militar de Meio Ambiente de Conselheiro Lafaiete, IBAMA, Polícia Federal e Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Segundo informações do Tenente Felipe Barros da Polícia Militar de Meio Ambiente, através de denúncias, anônimas, os militares receberam informações que algumas balsas foram instaladas em diversos pontos do Rio Paraopeba e que eram utilizadas para a extração de ouro. "Fizemos o levantamento das informações no local e confirmamos a veracidade do teor das denúncias", explicou o Tenente.

O Tenente também explicou sobre o uso do mercúrio para extrair o ouro do leito do Rio. "O ouro que é extraído desses rios normalmente é em pó. O mercúrio, além de separar ele forma essa amálgama e você consegue pegar o ouro. A amálgama é a junção desse pó que foi extraído".

O Tenente conta que essa não foi a primeira Operação contra o garimpo ilegal na região. " Somente entre 2022 e 2023 foram localizados mais de dez pontos de extração, que ensejaram fiscalização e foram autuados".

A última ação contra o garimpo ilegal foi realizada no dia 13 de setembro de 2022. "Essa ação foi realizada no Rio Paraopeba, São João del-Rei e Piranga. Tivemos um total de 10 balsas encontradas, seis somente no Rio Paraopeba, 15 presos e cerca de 280g de ouro apreendidas", explica Barros.

PRISÕES POR USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO

"Somente em 2022 mais de 70 pessoas foram presas em toda região central e Campo das Vertentes por usurpação de bens da União", contou Felipe, que ressaltou que as prisões aconteceram por conta do garimpo e também da extração ilegal de minério de ferro.

