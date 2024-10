(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: uma posição ligeiramente tensa vai marcar o seu dia e todo o fim de semana trazendo-lhe preocupação com fatos fora de seu controle. Boa participação nas atividades sociais. Interesses: inquietação com o seu dinheiro e com bens de família. Vida íntima: desejos íntimos atendidos.