(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: com quadro de mudança, em fase movimentada, você tentará com acerto solucionar os problemas e as pequenas pendências da rotina. Interesses: em seu trabalho aja com moderação, pois a pressa agora poderá significar complicações ou desacertos. Vida íntima: controle as suas emoções.