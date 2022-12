(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu momento astral: a influência estável do dia mostra posição benéfica com reações acertadas nas relações pessoais e assuntos domésticos. Interesses materiais: você se surpreenderá com ganho material imprevisto e boa motivação para seu trabalho. Vida íntima: surpresa com decisões de íntimos.