(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: fatos inesperados trarão preocupação com pessoas muito amigas. Em família, racionalize suas decisões. Interesses: acerto no trato com contrato ou compromissos de longa duração. Quadro de indicações favoráveis para tudo o que envolva documentos. Vida íntima: dia de fortes emoções.