Op?es divertidas para brincar o carnaval N?o precisa se fantasiar, ficar irreconhec?vel para brincar o carnaval. Com criatividade e imagina??o, um visual b?sico pode ganhar cara nova

*Colabora??o: Marinella Souza

Designer: Laura Martins Ferreira

21/01/2008

Carnaval ? tempo de fantasias, mas nem sempre quem quer cair na folia est? disposto a vestir roupas todas produzidas com plumas e paet?s dos p?s a cabe?a. Para essas pessoas, as op?es para deixar o visual mais divertido no Carnaval, a festa mais animada do ano, s?o muitas.

Um visual b?sico com cal?a jeans e uma camiseta, pode ser incrementado com uma peruca estilo black power bem colorida, por exemplo. ? o que nos conta o comerciante Leom?rio Cysneiros. "As perucas s?o muito procuradas por homens e mulheres porque deixam o visual mais engra?ado" , diz.

Al?m delas, Leom?rio destaca os cl?ssicos colares havaianos, que s?o praticamente uma regra para quem n?o quer se fantasiar, mas quer dar um colorido ao modelito. "Acho que ? porque tem a ver com o clima... calor, ver?o, tem tudo a ver com esse visual havaiano" .

M?scaras, flores e chap?us tamb?m s?o uma ?tima alternativa para entrar no clima da folia sem ter que aguentar o peso e o calor das fantasias mais produzidas.

Uma boa dica para quem pretende pular muito ? pegar uma bermuda bem confort?vel e uma camiseta bem leve para suportar o calor e prender cabelo com arranjos de flores ou, mesmo, como sugere a comerciante, Mounira Haddad Rham, deixar o destaque no visual carnavalesco para a bijuteria.

"As penas de pav?o s?o muito usadas para fazer um brinco grande. Isso d? um efeito muito bonito. Essas penas tamb?m s?o usadas para enfeitar o cabelo" . Mounira sugere ainda os sempre em alta, bo?s coloridos para dar certo glamour ao look de momo.

Quando a id?ia ? enfeitar, brilho, cor e plumas s?o fundamentais. As perucas met?licas aliadas aos bo?s coloridos e aos ?culos extravagantes s?o uma op??o para quem n?o tem medo de ousar e quer mesmo aparecer nesse carnaval.

Mas esses acess?rios tamb?m podem vir de forma isolada: uma peruca d? brilho e cor a uma simples saia colorida (talvez combinando com a cor da peruca) e uma blusa b?sica, em tom claro.

Os ?culos em formato de cora??o, estrela ou mesmo com "lentes" bem grandes e em cores fortes deixam qualquer um com uma cara engra?ada, que ? o objetivo do carnaval. Josiane Aparecida Soares conta que as m?scaras s?o as mais pedidas. "Elas s?o mais simples, cl?ssicas e baratas. Com uma m?scara colorida n?o tem erro, o sucesso ? garantido" , justifica.

Mas a mo?a garante que o hit de 2008 ? outro. "O que est? fazendo muito sucesso mesmo neste ano s?o as asinhas..." . Ao que tudo indica, as juizforanas est?o ousando mais e invadindo de vez o clima de magia e fantasia t?picos do carnaval.

Outras op?es

Qual mulher nunca sonhou em ser uma princesa quando crian?a? Se esse ? o seu caso, essa ? a hora de realizar seu sonho sem precisar encarar uma vestimenta de ?poca. Est?o ? venda pela cidade diversos acess?rios que podem transformar qualquer uma em um personagem de conto de fadas.

Um vestido vaporoso, com uma maquiagem bem brilhante comp?em o look princesa com coroa prateada e cetro. Visual perfeito para voltar ? inf?ncia e soltar os "bichos" na folia.

As m?scaras de monstros e super-her?is tamb?m s?o sempre uma boa pedida para quem n?o quer ser reconhecido durante os dias de festas. Os personagens da vida pol?tica do pa?s tamb?m s?o sempre explorados pelas lojas do ramo.

Qualquer que seja a fantasia escolhida, a regra ? abusar do bom humor, da criatividade e da alegria para garantir que a festa seja uma alegria para todos. Lembrando sempre de manter o corpo hidratado para garantir energia para os quatro dias de farra.

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF