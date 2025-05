De 31 de outubro a 05 de novembro de 2005

Outubro apresenta crescimento nas vendas do com?rcio

04/11/05 - O m?s de outubro fechou com os comerciantes mais otimistas devido um crescimento de 8,45% nas vendas, sobre o m?s de setembro. Segundo a C?mara dos Dirigentes Lojistas de Juiz de Fora - CDL -, esse crescimento foi motivado, principalmente, pelo Dia das Crian?as. A parcela de adiantamento do 13? sal?rio, as facilidades de empr?stimos e a campanha "Fa?a as pazes com o seu cr?dito" contribu?ram para as pessoas irem ?s compras para presentear as crian?as.

Minist?rio da Cultura aprova projeto do MGM

04/11/05 - Entre os 328 projetos aprovados pelo Minist?rio da Cultura, com objetivo de divulgar a cultura das minorias, est? o do Movimento Gay de Minas (MGM), Identidade: Valorizando a Cultura GLBT. Com o finaciamento de R$ 130 mil, o MGM vai organizar grupos de coral, teatro, r?dio e TV, que ser?o renovados semestralmente, com um total de 20 alunos. Oito vagas s?o destinadas ao coral, seis para o teatro, quatro para a TV e duas para a r?dio. A previs?o ? de que as oficinas e ensaios comecem em fevereiro de 2006 e tenham dura??o entre 12 e 20 horas/aula por semana. Cada aluno vai receber uma bolsa para ajuda de custos. A inten??o ? formar profissionais que se apresentem em diferentes eventos dentro e fora do universo GLBT. As inscri?es para interessados em participar das oficinas v?o at? 16 de novembro de 2005 (quarta) e podem ser feitas pelo (32) 3218-7496 ou na Rua S?o Sebasti?o, 345 ou ainda no site do MGM.

Varia??o de pre?os na lista de compras de Natal

04/11/05 - Em pesquisa realizada pela Secretaria de Agropecu?ria e Abastecimento (SAA), da PJF, constatou-se que os pre?os de dez produtos natalinos, verificados em diversos estabelecimentos da cidade, tiveram varia?es de mais de 100%. O p?ssego em calda teve uma diferen?a de valores que alcan?ou 179,21% (varia??o entre R$ 7,79 e R$ 2,79), seguido do figo em calda, com 130,77% (varia??o entre R$ 9,90 4,29). A uva it?lia teve uma diferen?a de custo de 125,96%.

No total, os pre?os de 100 produtos t?picos foram avaliados nesta primeira pesquisa do Disque Natal. A previs?o ? de que a pesquisa aconte?a at? 29 de dezembro (quinta), com 17 tipos de enlatados, 14 de frutas, 14 de carnes, 35 de bebidas, al?m de 20 outros produtos, pesquisados em sete supermercados e similares de Juiz de Fora.

ENADE avalia alunos da UFJF no domingo

03/11/05 - Cerca de 900 estudantes de 15 cursos de gradua??o da UFJF, participam no dia 06/11 (domingo), do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), componente do Sistema Nacional de Avalia??o da Educa??o Superior (Sinaes). A prova tem o objetivo de avaliar de tr?s em tr?s anos, os conhecimentos de alunos ingressantes e concluintes de Institui?es de Ensino Superior. Assim, ser? acompanhada a evolu??o do aprendizado do aluno no momento em que ele ingressa no Ensino Superior e deixa a Universidade para o mercado de trabalho.

Ser?o avaliados 344.501 estudantes de todo o Brasil, que ter?o quatro horas para resolver quest?es objetivas e discursivas de suas ?reas, que envolvem tamb?m conhecimentos gerais. A primeira edi??o do ENADE aconteceu em novembro do ano passado e, na UFJF, avaliou sete cursos da ?rea de sa?de. A Faculdade de Servi?o Social foi considerada a melhor do Brasil e a Odontologia o segundo melhor curso de gradua??o do pa?s. Ambos obtiveram a m?dia m?xima, com conceito 5 nas provas.

Os cursos que ser?o avaliados no pr?ximo domingo s?o: Arquitetura e Urbanismo, Ci?ncias biol?gicas, Ci?ncias Sociais, Ci?ncia da Computa??o, Engenharia Civil, Engenharia El?trica, Engenharia de Produ??o, Filosofia, F?sica, Geografia, Hist?ria, Letras, Matem?tica, Pedagogia e Qu?mica.

Vacina??o anti-r?bica de c?es e gatos no s?bado

03/11/05 - Tanto os animais vacinados na primeira etapa da campanha quanto os que n?o foram, devem ser levados no dia 05 de novembro (s?bado), de 8h ?s 16h, para a 2? etapa de Vacina??o anti-r?bica. Segundo o Departamento de Vigil?ncia Epidemiol?gica da Secretaria de Sa?de, Saneamento e Desenvolvimento Ambiental (SSSDA), haver? trinta postos montados para o atendimento. A indica??o de vacina ? para c?es e gatos a partir de tr?s meses de idade. A estimativa ? que no final da campanha, que possui quatro etapas, cerca de 60 mil animais sejam vacinados, incluindo zonas rural e urbana. A vacina previne que o animal contraia a raiva, transmitida pela saliva, doen?a que ataca o sistema nervoso central e n?o tem cura. As caracter?sticas de um animal raivoso: babam, n?o se alimentam, paralisia das patas traseiras, irritabilidade ? luz e ao som e atacam, at? mesmo, o dono. A pessoa que for atacada por um animal nestas condi?es deve procurar o HPS e, se poss?vel, observar o animal por dez dias.

Campanha Natal de Jesus prioriza fam?lias de JF

01/11/05 - Em todo o Brasil, a Legi?o da Boa Vontade inicia nesta semana a tradicional campanha Natal de Jesus - o p?o nosso de cada dia com o objetivo de atender fam?lias em risco social. Em Juiz de Fora, a sede inicia a campanha para atender 300 fam?lias carentes mas, segundo o assessor de comunica??o da LBV, Andr? Lu?z Tavares, a expectativa ? superar esse n?mero. "No ano passado, n?s tamb?m atendemos ?s fam?lias de cidades circunvizinhas, mas este ano, vamos priorizar as de Juiz de Fora", informa. A campanha vai at? o dia 20 de dezembro, dia em que a LBV promove uma s?rie de eventos gratuitos para a comunidade.

Quem quiser colaborar com a campanha pode doar alimentos n?o-perec?veis na pr?pria sede, ? rua Francisco Fontainha, 83, Santo Ant?nio.

Col?gio Jo?o XXII abre inscri?es para 2006

31/10/05 - Os pais com filhos nascidos entre 1? de janeiro de 1998 e 31 de julho de 1999 podem inscrev?-los no sorteio de vagas para a 1? s?rie do Ensino Fundamental do col?gio Jo?o XXIII (Rua Visconde de Mau?, 300). ? preciso pagar uma taxa de R$ 17. O dep?sito deve ser feito em qualquer ag?ncia do Banco do Brasil, na conta 7882-4, da ag?ncia 2995-5 em nome de FADEPE/Jo?o XXIII - Dire??o. As inscri?es v?o at? 17 de novembro (quinta), de 10h ?s 16h, na sala 110, e deve-se apresentar xerox da certid?o de nascimento com apresenta??o da original, ou c?pia leg?vel autenticada, e o comprovante da taxa.

O sorteio das vagas ser? no dia 19 de novembro (s?bado), ?s 10h, no Gin?sio da Faculdade de Educa??o F?sica e Desportos (Faefid). A matr?cula ser? no dia 22 de novembro (ter?a), de 8h ?s 11h e de 14h ?s 16h, na sala 113 do col?gio.

Missas especiais para Dia de Finados

31/10/05 - As comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora e as par?quias montaram missas especiais para o Dia de Finados, 02 de novembro (quarta). Veja o hor?rio das celebra?es nos cemit?rios da cidade e na Catedral Metropolitana.

Cemit?rio Nossa Senhora da Gl?ria

Missas na Igreja da Gl?ria

- hor?rios: 7h, 9h e 19h

Cemit?rio Municipal

- 8h - Missa (presidida por Dom Paulo)

- 10h - Missa (presidida por Dom Eurico)

- 13h - Missa (presidida pelo Pe. Celso)

- 15h - Missa (pelo presidido pelo Pe.S?vio)

- 17h - Missa (presidida pelo Pe. Osvaldo)

Cemit?rio Parque da Saudade

?s 10h30 (presidida pelo p?roco da par?quia de Santa Terezinha, Pe. Nei ?ngelo)

Cemit?rio de S?o Pedro

Missa na Igreja Matriz de S?o Pedro, ?s 8h (presidida pelo Pe. Luiz Eduardo de ?vila).

Cemit?rio S?o Sebasti?o

Missa ?s 8h30 na Igreja S?o Sebasti?o (Barreira do Triunfo)

Catedral Metropolitana

Missas ?s 7h, 10, 18h e 19h30