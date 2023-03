Grupo Folcl?rico Lu?s de Cam?es

Um peda?o de Portugal em Juiz de Fora

T?mara Lis

09/05/03

O Grupo Folcl?rico Lu?s de Cam?es tem 11 anos de exist?ncia e foi criado em 1991 em comemora??o aos cem anos da Sociedade Portuguesa de Juiz de Fora. O objetivo do grupo ? manter vivas as tradi?es portuguesas no Brasil e para isto eles n?o medem esfor?os.

As roupas usadas pelos 36 componentes do grupo durante as apresenta?es foram todas trazidas de Portugal, da regi?o do Minho. Para apresentar as coreografias, os integrantes se r?nem para os ensaios tr?s s?bados por m?s.

O Grupo Folcl?rico Lu?s de Cam?es ? formado por 21 componentes que participam do grupo de dan?a, 15 fazem parte da Tocata que anima as festas com violino, viol?es, cavaquinho, banjo, acorde?es, uma concertina (parecido com o acordeon mas menor), reco-reco, ferrinhos e bumbo.

No grupo s?o apenas sete portugueses, a maioria dos integrantes ? mesmo brasileiros que se encantaram com a riqueza da cultura portuguesa. E o entusiasmo do grupo ? tanto que eles at? j? gravaram um CD, que leva o nome do grupo, com m?sicas folcl?ricas.

Para que tudo saia certinho e conforme as tradi?es, um representante da Federa??o de Folclore de Portugal vinha do Rio de Janeiro para ensinar o folclore portugu?s aos participantes do grupo que n?o t?m origem portuguesa. Agora o trabalho continua sendo feito por outro core?grafo tamb?m da capital fluminense.

As roupas utilizadas durante as apresenta?es s?o as chamadas roupas de domingo, enfeitadas e ricas em detalhes. As meias tamb?m s?o meias de festa. Sim! Existem meias de festa! ? que no dia a dia do trabalho do campo, as mulheres utilizavam apenas a parte da canela das meias, porque assim a pe?a n?o se sujava com a terra, e a canela n?o ficaria ? mostra nem se queimaria no sol, deixando a pele branquinha.

O capricho tamb?m ? grande nos detalhes. Maria do C?u Paiva Fernandes, uma das fundadoras do grupo conta que todo o cuidado ? tomado para que os integrantes n?o usem bijuterias, rel?gios, esmalte e maquiagem j? que naquela ?poca estes adornos n?o eram comuns e presen?a deles descaracterizaria o folclore local.

Em sintonia com Juiz de Fora

Apesar de parte das apresenta?es do grupo acontecerem fora da cidade o Grupo Folcl?rico Lu?s de Cam?es faz quest?o de se integrar com os acontecimentos da cidade. Neste m?s o grupo vai se apresentar no dia 18 de maio, na Sociedade Portuguesa (Av. Guadalajara, 535), durante as comemora?es do Dia de Nossa Senhora de F?tima.



Costumes e Cultura!

Maria do C?u explica que cada roupa tem seu significado, "nossas roupas s?o da regi?o do Minho, de Viana do Castelo, uma regi?o de Portugal que ? banhada pelo mar mas tamb?m favorecida com a presen?a das montanhas. E cada cor das roupas tem seu significado: ? beira- mar se usa mais o vermelho; em regi?es um pouco mais afastadas do mar se usa o verde; a roupa azul foi criada para presentear uma imperatriz que visitou a regi?o" conta.

E a hist?ria das cores das roupas n?o para por a?. A roupa preta ? a mais curiosa, as mulheres que moravam ? beira-mar viviam sob o perigo de perder seus maridos em acidentes no mar, ent?o como n?o ia "ficar bem" uma vi?va andando de vermelho, elas j? faziam, antes do marido morrer, uma roupa para o luto.

Portugal com cara de Brasil!

Manter viva as tradi?es! Esta ? a preocupa??o primeira do Grupo Folcl?rico Lu?s de Cam?es e para manter viva as tradi?es e costumes da origem lusitana, nada melhor que ensinar a cultura ?s crian?as e se isso puder ser feito beneficiando crian?as desfavorecidas socialmente, melhor.

Maria do C?u conta que como mora em um bairro onde n?o h? muitas crian?as estava ? procura de um lugar onde pudesse ensinar aos mais jovens a cultura portuguesa. No caminho de sua casa para o centro da cidade costumava passar em frente ? Igreja S?o Judas Tadeu, no bairro Furtado de Menezes, um dos mais carentes da cidade, e n?o demorou muito a perceber que aquele seria o terreno f?rtil para seus sonhos.

Com a autoriza??o do padre da par?quia, come?aram os ensaios com as crian?as, que j? se re?nem h? um ano para conhecer um pouco mais sobre a cultura dos colonizadores do nosso pa?s. E o trabalho vem dando bons resultados, tanto que hoje cerca de 30 crian?as j? est?o ensaiando junto com todo o grupo na sede da Sociedade Portuguesa e duas das crian?as do grupo j? v?o ganhar as roupas t?picas e entrar com as bandeiras (de Portugal, Brasil e do Grupo Folcl?rico Lu?s de Cam?es) abrindo as apresenta?es do grupo.

Agenda do Grupo



* 25/05 Mar de Espanha

* 08/06 Belo Horizonte

* 19/06 Aiuruoca

Para ouvir as m?sicas do CD do Grupo Folclorico Lu?s de Cam?es, basta clicar no nome abaixo: