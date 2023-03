Movimento feminista promove batucada no centro

Na véspera do Dia Internacional da Mulher, representantes do movimento Maria Maria - Mulheres em Movimento, vestidas de lilás, promoveram uma batucada no calçadão da rua Halfeld. Segundo a diretora, Ana Pimentel, o objetivo da atividade foi comemorar a data, aproveitando os boatos de crise para chamar a atenção para as reivindicações feministas, tais como igualdade salarial, reconhecimento do trabalho doméstico e implantação de creches nas universidades.

Segundo Ana, o tema "As mulheres não vão pagar por essa crise" foi escolhido porque, muitas vezes, as consequencias da crise afetam diretamente as mulheres em suas vidas privadas. "Nossa luta é para que não caia sobre o sexo feminino o peso das demissões, das retiradas de direitos, da queda na qualidade da educação ou qualquer outro agravante ocasionado pela crise" , diz.