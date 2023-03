Segunda-feira, 7 de outubro de 2019, atualizada às 8h

Juiz de Fora tem dez novas vagas de emprego. Confira

Da redação



Dez novas oportunidades de trabalho foram divulgadas no portal Seu Emprego JF. Para se candidatar às vagas e participar do processo de seleção, basta que o interessado acesse o site, faça o cadastro e preencha o currículo. O serviço, oferecido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta), é gratuito e aberto a todos.

Analista de recursos humanos júnior (cód.1752653) – uma vaga

Motorista (cód. 1752624) – uma vaga

Vendedora (cód. 1752451) – duas vagas

Vendedor de cursos profissionalizantes (cód. 1752422) – seis vagas

O Departamento de Proteção Básica (DPB) da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) realiza o cadastramento de quem não tem acesso à internet, com prioridade para pessoas com deficiência, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), mediante agendamento pelo telefone 3690-7749 ou comparecimento na sede da secretaria, na Rua Halfeld, 450, 5º andar. Demais cidadãos, na mesma situação, podem comparecer às regionais da PJF, portando Cadastro de Pessoa Física (CPF) e carteiras de identidade e de trabalho.



