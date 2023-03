Novo treinador da sele??o mineira quer investir no handebol Falta de apoio e divulga??o prejudicam o crescimento do esporte

Guilherme Oliveira

Colabora??o*

21/11/2006

O esporte ? conhecido, apesar de pouco divulgado. Quem nunca jogou uma partida de handebol nas aulas de educa??o f?sica da escola? Se a visibilidade do esporte anda em baixa, em Juiz de Fora, Luciano Almeida Curi, o novo treinador da sele??o mineira universit?ria, espera mudar esse panorama. O jovem de 29 anos ? estudante do 7? per?odo da Faculdade de Educa??o F?sica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi convocado, recentemente, para assumir o cargo. Com a nova fun??o, ele espera contribuir para o desenvolvimento do esporte na cidade, trazendo pessoas interessadas em praticar a modalidade.

"Esperar eu n?o esperava. Me pegou de surpresa" , revela Luciano com o recente convite. Os primeiros contatos come?aram a surgir nos jogos em que ele participou, organizados pela Federa??o Mineira. Como coordenador da equipe da UFJF e treinador, ele disputou diversas competi?es e os bons resultados renderam convites para trabalhar como dirigente, inicialmente, e depois como t?cnico ap?s a campanha no Campeonato Mineiro, em Divin?polis.

Com a responsabilidade maior, devido a convoca??o, ele j? come?a a planejar os melhores rumos para a sele??o. "Aqui em Minas n?o temos muitas equipes, mas temos atletas de qualidade" , diz o treinador que contar? com apoio de dois auxiliares para estudarem os melhores nomes do Estado. "Por quest?es de verba n?o h? como fazer uma seletiva e as convoca?es tamb?m acabam sendo um pouco por indica?es, quem joga sempre conhece uma outra pessoa" , conta Luciano que tamb?m treina as equipes de medicina da UFJF e do Ol?mpico Atl?tico Clube.

Equipe masculina j?nior Equipe feminina da Medicina

Esperan?a no esporte

"A falta de divulga??o constante e de patroc?nios s?o alguns dos fatores que t?m prejudicado. Em Juiz de Fora, temos ?timos atletas tamb?m na nata??o, no volei e basquete, mas infelizmente os patrocinadores s? enxergam o futebol"

Para Luciano, o esporte tem atra?do cada vez mais pessoas, por?m a falta de visibilidade e patroc?nios prejudicam o crescimento do handebol., desabafa, contando que sempre arcou com as despesas das competi?es em que participou.

Apesar desses fatores, Luciano enxerga um bom futuro no esporte, segundo ele, pessoas de 13 a 30 anos est?o come?ando a procurar o handebol e as escolinhas est?o ficando mais cheias. "? um esporte f?cil e inteligente, todos aprendem, ? uma quest?o de se adaptar" . Para o treinador, Juiz de Fora, por n?o ter uma estrutura profissional, acaba perdendo bons nomes para os grandes centros. "Vou mandar um aluno para S?o Paulo para ele se profissionalizar" , revela.

Para o crescimento do esporte na cidade, Luciano est? trabalhando na organiza??o de um triangular com tr?s equipes da cidade. Al?m do Ol?mpico, o ADJF e o ADNU. Os jogos est?o com datas previstas para os dias 14, 15 e 17 de dezembro, de 2006.

Sobre o futuro, o treinador planeja al?ar v?os mais altos. Com a indica??o, ele acredita que outras oportunidades v?o surgir no futuro. "Eu vejo isso como uma chance que vai me abrir muitas portas. Eu quero seguir carreira acad?mica, ser professor, trabalhar com o esporte na Universidade" , finaliza Luciano que j? come?ou a convocar atletas para os jogos nacionais universit?rios que acontecem nesse ano.

*Guilherme Oliveira ? estudante do 5? per?odo de Comunica??o da Universidade Federal de Juiz de Fora