Sexta-feira, 27 de abril de 2018, atualizada às 7h30

Juiz de Fora tem cinco novas vagas de emprego

Da Redação



Cinco novas oportunidades de trabalho foram divulgadas no portal Seu Emprego JF. Para se candidatar às vagas e participar do processo de seleção, basta que o interessado acesse o site, faça o cadastro e preencha o currículo. O serviço, oferecido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur), é gratuito e aberto a todos os interessados.



Estagiário de design gráfico (cód. 1424277) – uma vaga

Estagiário de jornalismo (cód. 1424279) – uma vaga

Estagiário de marketing (cód. 1424284) – uma vaga

Franqueado (cód. 1423233) – uma vaga

Técnico de enfermagem (cód. 1423019) – uma vaga

O Departamento de Inclusão Socioprodutiva e Qualificação Profissional (Disq) da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) realiza o cadastramento de pessoas com deficiência e de inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que não tenham acesso à internet, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família, mediante agendamento pelo telefone 3690-8314 ou comparecimento na sede da secretaria, na Rua Halfeld, 450, 5º andar.

Demais cidadãos, na mesma situação, devem comparecer às regionais da PJF, portando Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e carteiras de identidade e de trabalho.

Endereços das regionais

Oeste - Rua Orestes Fabiano Alves, 65 – São Pedro. Contato: 3690-8285.

Sul - Rua Porto das Flores, 270 – Santa Luzia. Contato: 3690.8299 / 3690.8301

Nordeste - Rua Santa Terezinha, 172 – Santa Terezinha. Contato: 3690.8605 /3690.8610

Norte - Rua Inês Garcia, 357 – Benfica. Contato: 3690.7918