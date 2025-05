PJF apresenta ações para o Revezamento da Tocha Ol?mpica em Juiz de Fora

Segunda-feira, 9 de maio de 2016, atualizada às 17h28

PJF apresenta ações para o Revezamento da Tocha Olímpica em Juiz de Fora



No próximo domingo, 15 de maio, o Revezamento da Tocha Olímpica passará por Juiz de Fora. Com chegada programada para as 17h24, no Parque da Lajinha, a Tocha percorrerá vários locais da cidade, até a chegada no Terreirão do Samba, na festa de encerramento, às 19h49, onde será acesa a Pira Olímpica por 30 minutos. A programação completa foi divulgada na última sexta-feira, 6, em coletiva de imprensa, pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Confira logo abaixo.

A chama olímpica que representa os valores do esporte chegou ao Brasil no último dia 3 e percorrerá mais 300 cidades, passando pelas mãos de 12 mil condutores. Só em Minas Gerais, ela será vista em 32 cidades.

Para a organização e segurança do evento, está programada a presença de 55 agentes de trânsito, 55 guardas municipais, mil voluntários, além dos efetivos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Força de Segurança Nacional e de uma viatura do Centro Integrado de Comando e Controle. No comboio da Tocha, seguirão 35 veículos, entre caminhões, ônibus e veículos leves, com patrocinadores, órgãos de segurança e organização do evento.

Tic Tac Carijó A Rota da Tocha

17h24- Parque da Lajinha: O parque funcionará até as 13h, aberto para o público.



Depois será fechado para receber a Tocha Olímpica.



17h46 - Curva do Lacet: Parceiros da Prefeitura com empreendimentos próximo ao local desenvolverão atividades a partir das 15h.



18h - Praça Jarbas de Lery: 11h às 21h - Feira Gastronômica promovida pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Zona da Mata), com o objetivo de valorizar as cervejas locais, os restaurantes e chefes renomados especializados na cozinha de vários países presentes nos Jogos Olímpicos. 15h às 18h - Show com DJ Kureb e a Banda Martiataka (Rock).



18h13 – Colégio Jesuítas: O colégio desenvolverá atividades com os alunos durante a tarde, dentro do colégio e no estacionamento. Com a aproximação da Tocha, os alunos serão convidados a se aproximar da avenida e participar do evento.



18h20 – Parque Halfeld: Shows com o Tema: Brasilidade (Música Regional) 15h30 às 18h.



Serão apresentadas as atividades: Mercado das Pretas, Capoeira (Projeto Gente em Primeiro Lugar), 3,2 Único, Matilda, Ingoma.



18h45 – Colégio Santa Catarina: O colégio desenvolverá atividades com os alunos durante a tarde, dentro do colégio e no estacionamento. Com a aproximação da Tocha, os alunos serão convidadosa se aproximar da avenida e participar do evento.



18h50 – Dnar Rocha - 16h: Apresentação de atividades desenvolvidas pelo programa Gente em Primeiro Lugar, como apresentações de teatro, dança e capoeira. Será destinado ao público que já participa do programa e seus familiares. Apresentação do grupo na escadaria do prédio, durante a passagem da Tocha Olímpica.



18h50 - Museu Mariano Procópio



1 – Exposição: Leque com reprodução total e parcial dos autógrafos e desenhos



2 - Acendimento da luz cênica com a entrada da tocha



3 - Performance com dançarinos fazendo evolução, vestidos de branco e com tochas



4 - Barco no lago com dois personagens vestidos a caráter como se fossem da corte.



19h49 – Local da Celebração (Terreirão do Samba)



O tema escolhido para o show no local celebração é o Samba



16h às 18h50 - Show Ponto do Samba: Alessandra Crispin, Sandra Portela, Roger Resende, Carlos Fernando e Escolas de Samba.



18h50 - Começa a cerimônia Oficial da Rio 2016, com duração de 2 horas.



Com informações da PJF